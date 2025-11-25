謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。早前陳小春喺內地開show，搵咗佢老友Laughing哥做嘉賓。謝天華演唱陶喆嘅《愛很簡單》，喺間奏音樂位時候，Laughing哥居然單人表演辣身舞，自摸扭籮樣樣有，而其實呢首係慢歌！從片段中聽到現場觀眾反應夾雜笑聲同歡呼聲，相信大家都得到娛樂嘅。不過網民就唔多buy，直指「做多咗」、「諗起娃娃舜」（於《都市閒情》演出騎呢舞步嘅黃宏舜）、「一舞以謝天華」、「係咪剩係得我突然覺得佢好似歐陽震華」。
唔少人對謝天華嘅印象就係古惑仔同埋Laughing哥，其實佢係同陳小春、朱永棠以跳舞男團風火海出道，人地dancer出身就梗係整兩下形體動作娛賓架啦，技癢啫。
「童顏女神」樂瞳參加無綫第21期藝員訓練班成為藝員，曾簽約陳冠希旗下公司做歌手，不過發展平平。樂瞳曾出演《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒III》、《平安谷之詭谷傳說》等劇集，直至2017年與TVB結束10年賓主關係並專注發展個人事業，投資達6位數字積蓄創業，開網店出售洋酒。近年，樂瞳更努力開拓內地市場，轉型做KOL，於社交平台上拍片介紹飲食旅遊點滴；不過，喺發布嘅新影片中，樂瞳嘅身形成為網民討論話題，指佢發福唔少。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
楊恭如於1995年參加亞洲小姐，並得到冠軍，其混血臉蛋被封「亞姐中的亞姐」，入行後隨即備受力捧，擔正劇集女主角。不過，2022年被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，逐漸淡出香港娛樂圈轉到內地工作，同時定居上海。楊恭如不時於社交平台分享美妝保養、旅行等資訊，又加入帶貨行列；去年分享拍寫真花絮，被網民激讚保養得宜，有網民更指楊恭如多年來都冇太多變化：「這麼多年過去了，我都老了，女神還是那麼漂亮」。不過，以凍齡美貌聞名嘅楊恭如近日卻遭網民批評顏值大跌，有網民直指佢髮量變得稀薄、皺紋明顯，甚至懷疑整形，楊恭如不忍默默承受，霸氣拍片反擊網民指控。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
高鈞賢（Matthew）去年12月甜蜜宣布與細10歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門，今年迎來愛女Liona誕生，一家三口定居深圳，生活幸福美滿。高鈞賢太太黃梓漫被指係美容界富婆，經營連鎖中醫美容及健康中心，於香港擁有4間分店。黃梓漫曾透露自己20歲出頭時就擁有第一隻高價名錶，與高鈞賢結婚前曾有過一段婚姻，不過於幾年前離婚時決定將所有鑽石與名錶歸還前夫，認為錢可以再賺，僅面子不能丟，被唔少網民激讚有骨氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
直率的Jackson罕有大方自揭曾做醫美與「啪骨」：「（做藝人）都真係要醫美嘅，人哋唔公開啫，我公開」、「喺韓國，有啲叫整骨？Yahoo 娛樂圈 ・ 25 分鐘前
唐文龍當年以歌手身份出道，縱然於台灣出咗3張國語碟，但回港後拍好唱片封套，宣傳團隊突辭職，令唱片草草了事推出，並無正式宣傳，歌手之路發展平平。1999年，唐文龍簽約TVB，演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》等劇集。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年回歸香港熒幕，參與《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》等劇集，更與麥長青、黃智賢、李思捷組成男團「Hey Brother」。唐文龍做好身材管理，不時分享健身心得，被指保養得宜；不過，近日有網民喺廣州塔餐廳野生捕獲唐文龍，唐文龍髮線後移惹熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 33 分鐘前
第46屆青龍獎紅毯上最閃的不止女星身上的珠寶，還有玄彬與孫藝珍這對神仙眷侶！兩人不僅憑著《哈爾濱》與《徵人啟弒》齊封影帝影后，在紅毯上更是甜度破表，恩愛互動像從韓劇裡走出來般浪漫！讓人驚喜的是，孫藝珍這身絕美戰袍居然並非頂奢大牌，而是來自上海的小眾婚紗品牌WINK Atelier！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
相隔九年，《優獸大都會2》終於將在11月尾回歸大銀幕，今次除了朱迪、阿力再度拍檔破案， Uniqlo 更荒與 Disney 合作推出聯乘系列！最驚喜的是，這個合作原來早在電影預告片中埋下伏筆——細心的觀眾發現片中竟然出現「ZUNIQLO」招牌，還有角色孭住 Uniqlo 經典半月袋的搞笑畫面。這個別出心裁的植入方式，讓時裝與動畫完美融合，確實非常有驚喜。Yahoo Style HK ・ 1 天前
【on.cc東網專訊】曾主演90年代青春性喜劇《美國處男》（American Pie）走紅的50歲美國女星泰娜雷特（Tara Reid）日前去芝加哥亮相一體育節目，期間懷疑被人在她的酒落藥導致急送院。東方日報 OrientalDaily ・ 55 分鐘前
邱澤與許瑋甯因戲結緣，在低調登記結婚4年後，終於確定將於今年底補辦盛大婚禮，在他們日前公佈的兩張婚照中，也能感受到他們之間可愛的互動！許瑋甯2021年與邱澤合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，同年12月10日無預警在社交平台曬出婚戒宣布結婚，婚後兩人鮮有共同露面，相當低調，但一樣相當恩愛，更在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。她又提到當時邱澤求婚的情景，「我們兩個就是差不多『欸，好像可以了』，就去結了這樣子。」而登記結婚後，邱澤有補一個小型儀式，向許瑋甯下跪。 推薦閱讀:➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了！由《幻愛》相戀成就合襯情侶➤ 劉俊謙蔡思韵結婚了、公開輕井澤婚禮照！「幻愛CP」拍拖6年情侶穿搭解構Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
《非常盜3》故事講述騎士魔術團消聲匿跡多年後，一群年輕魔術師以他們的名字執行任務，終吸引他們再次現身，並告知背後的「天眼」有新任務要他們一同合作，找出黑市鑽石商背後的陰謀。當年首集《非常盜》跑出，正是結合魔術與諜戰式任務，只可惜第二集過度誇張已難有實感。第三集初看或覺得，怎麼又重走了上集的毛病，再誇張地玩CG特技？這還算是魔術還是超能力？沒料到，今集正以此吸引觀眾，解釋得這一切的可行性；緊隨的一連串任務，也沒有濫用CG或雜耍式表演示人，一場一鏡直落的魔術表演，更大膽在大銀幕與觀眾玩場魔術與心理遊戲。重頭戲亦回歸首集好感，讓觀眾真覺在大銀幕看了場魔術表演。Yahoo Movies HK ・ 17 小時前
2025 MAMA AWARDS 將於 11 月 28 日至 29 日一連兩日在香港啟德主場館舉行,以華麗閃耀陣容及精彩舞台表演吸引全球樂迷。今次是 MAMA AWARDS 事隔七年重臨香港,並將呈獻三大亮點,勢必改寫 K-POP 歷史。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 1 天前
「人生就是不斷地放下，然而最讓人痛心的是，沒來得及說再見。」《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）是一部由加拿大作家楊·馬泰爾於2001年出版的小說，並於2012年由李安執導拍成電影，被譽為奇幻與哲理兼具的現代經典。小說融合了宗教信仰、生存哲學、心理寓意與動物象徵，每次翻看都會有不同的啟發，令人一看再看都不膩的作品。一起來回味故事中關於人性的金句，蘊含對生命、信念、恐懼與生存的深刻體悟。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《世外》編劇及監製楊寶文（Polly）這陣子為了電影宣傳忙得不可開交。我問：今次是第幾個訪問？「五十幾個啩，剛 […] 這篇文章 寫《世外》的人是個怎樣的人 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 1 天前
木村拓哉與工藤靜香的大女兒木村心美（Cocomi），近日被周刊證實與日本男子排球代表隊新星小川智大熱戀中！這段堪稱「現實版《排球少年！！》」的明星級戀情，瞬間引爆兩大領域的粉絲熱議！推薦閱讀:➤ 木村光希Kōki奪亞洲飛躍演員獎！木村拓哉女兒模特兒出身、IG穿搭品味也超優秀➤ 零緋聞突宣佈結婚，曾是「最想當戀人男星」第一！認識療癒系暖男松下洸平Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
黎明將於明年3月於紅館舉行《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》，一連開Show八場，票價分$1380及$680兩種，門票發售詳情有待公布。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前