謝天華登台唱《愛很簡單》離奇自摸扭籮 網民笑諗起「娃娃舜」｜有片

58歲嘅謝天華近年食住「大灣仔」嘅勢頭，北上搵銀撈得風生水起。早前陳小春喺內地開show，搵咗佢老友Laughing哥做嘉賓。謝天華演唱陶喆嘅《愛很簡單》，喺間奏音樂位時候，Laughing哥居然單人表演辣身舞，自摸扭籮樣樣有，而其實呢首係慢歌！從片段中聽到現場觀眾反應夾雜笑聲同歡呼聲，相信大家都得到娛樂嘅。不過網民就唔多buy，直指「做多咗」、「諗起娃娃舜」（於《都市閒情》演出騎呢舞步嘅黃宏舜）、「一舞以謝天華」、「係咪剩係得我突然覺得佢好似歐陽震華」。

唔少人對謝天華嘅印象就係古惑仔同埋Laughing哥，其實佢係同陳小春、朱永棠以跳舞男團風火海出道，人地dancer出身就梗係整兩下形體動作娛賓架啦，技癢啫。

