謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景

現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。

最近佢哋一家四口終於回港，謝婷婷除咗喺IG Story上載影片，佢哋一家入住位於金鐘嘅五星級酒店，房間設計現代優雅，有廳有房之外，仲可以270度飽覽維多利亞港灣。Mathew抱住囝囝睇海景，而囡囡就喺梳化玩毛公仔。另外，低調回港嘅謝婷婷一家更與網紅Spoon陳庚佑食飯，期間Brooklyn更被抱住影相。

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

