謝婷婷與男友相戀兩年 上載多張甜蜜合照慶祝周年紀念：萬中無一嘅好伴侶

現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密產女，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。佢喺今年5月上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。噚日（17日），謝婷婷喺社交網站上載多張合照，慶祝與Mathew嘅周年紀念日。

謝婷婷喺社交網站上載多張甜蜜合照大晒幸福，並寫上：「Happy anniversary, my love. We make a pretty remarkable team. Thank you for making me laugh every single day for the past two years. You truly are one in a trillion. ILYSM ♥️♥️♥️」（周年紀念日快樂，親愛的。我哋真係好合拍呢。過去兩年，多謝你每日都帶俾我歡笑。你確實係萬中無一嘅好伴侶。我非常愛你♥️♥️♥️）。

廣告 廣告

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

謝婷婷IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！