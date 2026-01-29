謝安琪張繼聰談情緒病經歷 憶起方大同為好友被負評不忿「我算冇脾氣都會嬲」

商台早前進行節目大改革，深夜時段王牌節目《光明頂》結束後，由陳志雲及江玉歡主持《又係時候同一天講再見》接替。負責人物訪問嘅陳志雲邀請咗謝安琪張繼聰夫婦做嘉賓，談及入行後二人經歷嘅高低起伏。

陳志雲邀請謝安琪張繼聰夫婦做節目嘉賓

張繼聰

謝安琪

謝安琪同張繼聰都係2005年出道嘅歌手，入行不久二人就拍拖結婚，但係Kay嘅事業起步得比老公快，令阿聰承受唔少壓力，更被網民恥笑負評。訪問中謝安琪提到兩夫婦因為負受住外界嘅負面標籤而感到辛苦，於是向另一位圈中好友方大同求助，希望由大同安慰張繼聰。Kay憶述方大同當時話「我都算係一個冇脾氣嘅人，但係我睇住你地承受嘅嘢，我都會嬲」。大同又表示如果自己係張繼聰的話，相信都會發癲。謝安琪記得方大同為佢地打氣，認為阿聰同Kay能夠喺艱難時候溫柔地對對方，已經做得好好，只係希望外界可以對佢地仁慈一點，並應承會安慰張繼聰。阿聰就話同謝安琪公布婚訊前壓力好大，試過做完TVB節目後揸車返屋企時，打電話俾方大同喊，大同冇出聲只係好好陪伴。

方大同曾經向謝安琪表示自問係冇脾氣嘅人，但見到朋友被負評攻擊都感到憤怒

後來謝安琪亦受負面新聞影響，同張繼聰一同患上情緒病，二人更要一齊食藥，但起初阿聰並冇俾太太知道。張繼聰提到後來要睇精神科醫生，笑言以為醫生會好似《無間道》嘅陳慧琳咁，結果只係叫佢填份問卷了解有咩症狀，然後就叫佢出去攞藥。阿聰話見到張帳單立即好返，「冇資格有呢個病喎」。張繼聰後來認真地剖白，平時甚少外出嘅謝安琪有一晚約人飲嘢，當晚阿聰喺屋企曾有尋短念頭，結果喊到瞓咗，第二日開始感到人生有所不同。其後阿聰透過睇書了解更多想法，並因為獲邀到TVB拍劇令事業有起色。

