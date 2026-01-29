獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
謝安琪張繼聰談情緒病經歷 憶起方大同為好友被負評不忿「我算冇脾氣都會嬲」
商台早前進行節目大改革，深夜時段王牌節目《光明頂》結束後，由陳志雲及江玉歡主持《又係時候同一天講再見》接替。負責人物訪問嘅陳志雲邀請咗謝安琪張繼聰夫婦做嘉賓，談及入行後二人經歷嘅高低起伏。
謝安琪同張繼聰都係2005年出道嘅歌手，入行不久二人就拍拖結婚，但係Kay嘅事業起步得比老公快，令阿聰承受唔少壓力，更被網民恥笑負評。訪問中謝安琪提到兩夫婦因為負受住外界嘅負面標籤而感到辛苦，於是向另一位圈中好友方大同求助，希望由大同安慰張繼聰。Kay憶述方大同當時話「我都算係一個冇脾氣嘅人，但係我睇住你地承受嘅嘢，我都會嬲」。大同又表示如果自己係張繼聰的話，相信都會發癲。謝安琪記得方大同為佢地打氣，認為阿聰同Kay能夠喺艱難時候溫柔地對對方，已經做得好好，只係希望外界可以對佢地仁慈一點，並應承會安慰張繼聰。阿聰就話同謝安琪公布婚訊前壓力好大，試過做完TVB節目後揸車返屋企時，打電話俾方大同喊，大同冇出聲只係好好陪伴。
後來謝安琪亦受負面新聞影響，同張繼聰一同患上情緒病，二人更要一齊食藥，但起初阿聰並冇俾太太知道。張繼聰提到後來要睇精神科醫生，笑言以為醫生會好似《無間道》嘅陳慧琳咁，結果只係叫佢填份問卷了解有咩症狀，然後就叫佢出去攞藥。阿聰話見到張帳單立即好返，「冇資格有呢個病喎」。張繼聰後來認真地剖白，平時甚少外出嘅謝安琪有一晚約人飲嘢，當晚阿聰喺屋企曾有尋短念頭，結果喊到瞓咗，第二日開始感到人生有所不同。其後阿聰透過睇書了解更多想法，並因為獲邀到TVB拍劇令事業有起色。
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
馬生陪五索睇BLACKPINK演唱會 被網民大讚好有愛：呢種男人真係好難得
坐擁百億身家嘅大生銀行主席馬清鏗與網紅「五索」（鍾睿心）發展婚外情已有10年，二人近年愈愛愈高調。五索曾分享與馬生嘅甜蜜生活大放閃，馬生又不理會形象幫手買私密用品，認真寵愛女友。近日，馬生陪五索去睇韓國女團BLACKPINK全球巡演《Deadline》香港站，獲網民大讚：「好有愛。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
梁敏巧地鐵熟睡被捕獲 意外惹網民性騷擾留言 霸氣反擊：尊重下自己同父母
梁敏巧（Maggie）2019年參選香港小姐競選入行，憑主持《東張西望》成為「東張女神」而成功入屋。去年參加真人騷《女神配對計劃》與「暖男律師」Matt（劉啟進）配對成功，「M&M CP」備受關注，加上於節目呈現真性情被網民大讚性格好，人氣大急升，收穫唔少粉絲加主持及廣告機會不斷。日前，有網民野生捕獲梁敏巧坐深圳地鐵熟睡，不過喺一片留言中，突然出現一名網民發表帶有性騷擾嘅言論，令梁敏巧現真身霸氣回應對方。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
雷頌德馮德倫驚喜隔空對話 Mark談及當年毅然退休：每日瞓三個鐘，頂咗幾廿年
現年56歲的音樂人雷頌德（Mark）與多才型男51歲馮德倫（Stephen），於1996年仍是「小鮮肉」年代曾合組「Dry」Yahoo 娛樂圈 ・ 44 分鐘前
宣萱大談電視台歲月辛酸史 揭與張家輝合作真面目：第一次拍完拔頭套就走
宣萱近因《尋秦記》電影版大熱，上映日即破香港電影及華語電影開畫日最高票房記錄。在公眾眼中宣萱跟古天樂螢幕CP大受觀迎，而宣萱在葉念琛主導的YouTube 頻道《Meaningful》擔任《琛導Casting》嘉賓，更透露更多不同合作拍檔的幕後趣聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
BLACKPINK Jisoo香港演唱會美照放題，還貼心地用中文多謝BLINKS：我好愛你哋
BLACKPINK香港演唱會完結後，Jisoo隨即發布美照放題，每張都好靚，Jisoo還以中文寫貼文多謝BLINKS，「香港！♥️多謝你哋陪我一齊享受呢三日嘅演出！因為大家一齊玩得開心、用最大聲嘅應援，所以今次巡演嘅最後一場可以完美收尾。多謝你哋，我好愛你哋！」這位BLACKPINK歐妮也太用心了～Yahoo Style HK ・ 18 小時前
東張西望｜夫婦被失控鄰居「送飯婆婆」滋擾120日 主持林映輝獲讚專業
TVB資訊節目《東張西望》近年報導唔少社會時事及民生議題等議題，獲得大眾關注。近日報道關於徐生徐太被鄰居「送飯婆婆」滋擾長達120日嘅事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚
影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
林心如50歲生日！ 楊謹華「嘴對嘴接吻」慶生片曝光：親愛的Rose，祝福妳
女星林心如在27日迎來50歲生日，圈內好友紛紛送上祝福，其中曾合作《華燈初上》的閨蜜楊謹華，也準時在社群平台發文道賀，還加碼公開一段以前私下慶生的影片，立刻引發網友熱烈討論。姊妹淘 ・ 23 小時前
趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封
出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
小S超大紅包賀陳漢典結婚！ 親筆教誨6件事「一週做愛4次」：婚姻可撐15年
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於本月25日在台北文華東方酒店盛大完婚，這場世紀婚禮星光熠熠，席開70桌宴請約650位親友，包含王偉忠、吳宗憲、邱澤、許瑋甯、許光漢及王力宏等大咖皆到場祝賀。而過去在《康熙來了》合作多年的小S（徐熙娣）雖未出席，但紅包禮數照樣到，陳漢典今（28）日也開心地在社群平台上分享這份充滿「S式風格」的特別祝福。姊妹淘 ・ 1 小時前
單身即地獄5｜崔美娜秀是「女版官熙」？到處留情被封「海后」，背景原來是韓國首位地球小姐冠軍
《單身即地獄5》Netflix韓國火辣話題戀綜，在1月20日開播！養眼嘉賓們全部都出動最強發電攻勢，而且每位嘉賓特別是女生，背景都相當有話題性，一位是「田徑界Karina」、一位跟GD傳過緋聞。其中一位女嘉賓，崔美娜秀更被封為本季「海后」，而她的背景也很強勁，原來是韓國首位「地球小姐」冠軍。Yahoo Style HK ・ 1 天前
庾澄慶帶老婆睇張學友演唱會 散場被狂迷追拍 黑面怒斥：不要拍了
台灣歌手兼主持人庾澄慶（哈林）與張學友過去經常聚在一起；日前，庾澄慶孖住老婆張嘉欣手拖手入場欣賞張學友《60+巡迴演唱會》最終場，非常恩愛，寫道：「好久沒有到紅磡體育館了！324場真的太厲害#張學友60+演唱會最終章。」張學友於騷上獻唱《只願一生愛一人》及國語版《讓我一次愛個夠》送畀台下嘅哈林，而哈林都有跟住唱，認真老友鬼鬼。日前，有網民於小紅書分享於會場散場時巧遇哈林出入嘅影片，哈林被一群粉絲包圍要求合影，不過有名男士就一邊行一邊拎住部裝咗燈嘅手機，夾硬隊埋哈林到與佢自拍，哈林忍受咗一陣騷擾後，忍無可忍下黑晒面用手推開該男子，怒斥對方：「不要拍了。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊思琦翻唱《天命最高》惹批評妝容與唱腔老土 廣東話竟現鄉音
楊思琦近年不時拍攝影片分享唱歌及打卡旅遊、煮食等生活題材，又開直播以賺取金錢。日前，楊思琦上載一段翻唱《尋秦記》主題曲《天命最高》嘅短片，喺帖文中提到，自己與《尋秦記》同年出道，呼籲大家多多支持香港電影。不過網民就表示楊思琦唱歌時嘅廣東話語調帶着明顯鄉音，令人難以相信佢係土生土長嘅香港人：「我以為大陸阿姐。。。睇埋個名先知係楊思琦，so sorry」、「好好一個香港人，廣東話變到有鄉音，笑死」、「這口音是故意嗎」、「明明你喺香港土生土長，幾十年一直都都係講廣東話，講嘢從來都冇鄉音，點解而家返咗大陸就要扮有鄉音」、「大陸口音好恐怖」、「點解口型咁奇怪，粒粒字都要嘟咀」等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
鄧伊婷生日多得譚嘉儀 安排睇騷飯局唔急脱單
【on.cc東網專訊】藝人鄧伊婷昨日（27日）迎來36歲生日，獲一班好姊妹包括譚嘉儀、葉蒨文、黃嘉雯及鄧美欣等為她慶生，更齊齊拍片跟大家分享喜悅，伊婷事後將片斷放社交網跟粉絲分享，寫道：「謝謝女神們的加持，我是最幸福的花臉貓。」片段中幾位好姊妹分別為伊婷戴上生日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
55歲顏仟汶自爆曾被TVB、ATV棄用 爆廠仍不獲續約 為錢轉拍三級片
現年55歲的女星顏仟汶（Sophie）近年再現幕前，在TVB劇集《一舞傾城》、《反黑英雄》、《新聞女王2》及未播出的《正義女神》飾演不同類型的媽媽，令其再受關注。顏仟汶在演藝人協會YouTube頻道受訪時剖白過去曾先後被兩大電視台棄用，長期做到爆廠仍不獲無綫續約，其後轉投亞視亦疑因拍性感照而被解約，因家庭巨變而為錢接拍三級片，一路走來她都沒後悔，直至近年演出終於受到讚賞，不禁說：「嗰種鼓舞係令到我覺得，我冇堅持錯嘅。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
衛蘭Janice相隔5年與炎明熹師徒合體 私下暱稱做「Baby Girl」 寄語：飛得遠啲！
去年4月，衛蘭「OUT OF FRAME」世界巡迴演唱會於廣州啟航，走過深圳、肇慶、東莞、成都、南寧、佛山、上海、廈門、湛江、廣州和馬來西亞後，2026首場於2月24日（上周六）於汕頭舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
年度最解氣復仇片！《腦細天劫》荒島反轉辦公室不平等 社畜翻身大快人心
訴求只是返工嘅打工仔，換來賤格腦細日日mean到上心口，但當二人出差空難過後流落荒島，社畜中女下屬求生有術，權力瞬間逆轉，寸Boss都要忍！今次正宗「搵食艱難」，二人聯手逃走？還是鬥過你死我活？！最攞命社畜復仇戰立即上演，保得住條命仔先係最後大贏家！Yahoo Movies HK ・ 20 小時前
認字特警出動！木村拓哉疑又公開寫錯字
【on.cc東網專訊】日劇天王木村拓哉，昨日聯同女星石原聰美及男星水上恆司，為代言的金融廣告宣傳。53歲的木村於廣告中，與39歲的石原及26歲的水上扮演三兄妹，他亦坦言設定相當牽強，不過石原則開心表示，想不到終於可以稱呼木村先生做大哥。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《單身即地獄5》開播即炒車 紐約型男李省勳被爆料多次出軌劈腿欠誠信
Netflix戀愛實境綜藝節目《單身即地獄5》，來到第五季，顏值爆燈的男女成員逐一登場，加上火辣情節，令網民看得欲罷不能！不過自播出不久，便有成員被起底，其中來自紐約的李省勳，便被指是感情慣犯。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前