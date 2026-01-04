謝安琪稱曾 6 度「爆肺」 拆解氣胸病因病徵、復發與急救重點︱Yahoo

謝安琪

【Yahoo健康】歌手謝安琪早前在頒獎禮表示，自己健康狀況反覆，近兩至三年間多次出現「爆肺」（氣胸），一星期前仍需留醫。48 歲的她透露，左肺多年來曾 4 次氣胸，近年右肺亦出現 2 次，合共 6 度「爆肺」，情況不容忽視。她的言論亦引起公眾關注：氣胸究竟是甚麼？為何會反覆出現？

「爆肺」並非真的爆裂

「爆肺」的正式醫學名稱為氣胸。肺部與肋骨之間存在一個空間，稱為胸膜腔，正常情況下只含有少量液體。當肺部表面組織出現破裂，肺內空氣便會由破口漏入胸膜腔，令空氣異常積聚，壓迫肺部，使肺無法正常擴張，這種情況便稱為氣胸。

氣胸可分為原發性、繼發性、外傷性及醫療併發症引起的氣胸。原發性氣胸多見於體形高瘦的年青人士，尤其男性，因生長期間骨骼發育較快，肺部被拉長，肺頂容易形成細小肺氣泡，一旦破裂便可引發氣胸。

繼發性氣胸則常見於慢性肺病患者，例如慢性阻塞性肺病等，因肺氣泡壓力較大，更易破裂。此外，車禍、胸部撞擊、刀傷等外傷，亦可直接刺傷肺或胸膜，引致氣胸。

病徵急且可致命 復發因其他「未爆」氣泡

氣胸的症狀通常來得非常突然，患者會感到單邊胸口劇痛，深呼吸時痛感更為明顯，同時出現呼吸困難、胸悶或乾咳。醫管局指出，若氣胸情況嚴重，肺部受壓範圍大，可導致嚴重缺氧；若發展成張力性氣胸，甚至可能壓迫心臟，導致休克，情況嚴重可致命，絕不能延誤治療。

患過一次氣胸後，復發風險相當高。根據醫院管理局的資料，原發性氣胸的復發率約為兩至三成，而繼發性氣胸復發率可高達四成；若曾發生兩次或以上氣胸，復發率更可超過五成。復發的原因，往往與肺部仍存在其他未破裂的氣泡有關，因此即使曾接受治療，仍有再次發作的可能。

氣胸的治療需視乎病情嚴重程度而定。輕微個案可透過保守治療，包括醫學監察及供氧，並定期照 X 光觀察氣胸是否自行復原。若情況較嚴重，醫生或會進行胸腔針刺抽氣，或放置胸管作胸腔引流，以排走積聚的空氣。部分反覆發作或高風險患者，亦可能需要接受進一步醫療程序或手術以減低復發機會。

