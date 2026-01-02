謝安琪自揭近2年爆肺多次上周先出院 提及與方大同未能實現約定後台灑淚

謝安琪喺尋晚嘅叱咤頒獎禮上以《50／50》一曲獲得叱咤十大獎項，並且於台上現場演繹歌曲。謝安琪之後喺後台接受訪問時，自言最近失聲並且早前先至出院，為咗可以上台唱歌佢堅持每日做一小時針灸，「我地淨係出咗一首歌，如果呢首歌（《50／50》）得獎我唔能夠唱會好對唔住啲同事」，說罷仲哽咽起嚟要同事遞紙巾。謝安琪指過去幾年身體唔好，以往試過爆肺多次但都只係左肺出事，但近年連右肺都爆過2次。Kay話多年來爆肺6次，要做運動保持狀態有難度，但係佢提到去年初離世嘅故友方大同，抱恙期間都可以完成整張專輯，令Kay感到好有力量。

謝安琪

廣告 廣告

講起方大同，謝安琪認為即使對方已經離開，但仍然感覺到佢存在。「而家每次我有嘢想問佢（方大同），好似一問就聽到佢答我咁囉」。謝安琪憶述入行後第1個朋友係張繼聰，方大同係第2個，得獎歌《50／50》製作期間有同方大同聯絡，當時雙方同時健康出問題，「我地平時傾電話時都係互相咳來咳去咳咳咳，但係話題都係講緊做音樂」。謝安琪話同方大同有個約定，就係對方推出新歌時，互相去音樂平台購買以示支持。Kay哽咽地指《50／50》推出時係第一次冇得whatsapp同方大同講聲「係時候買歌啦」，所以歌曲得獎令佢有好多感受。

謝安琪

居於大埔宏福苑多年嘅謝安琪仍然未能為大火平復心情，並透露有位小學同桌嘅同學，因為行動不便未能逃生而罹難，另外又有舊同學嘅媽媽於火警中喪生。Kay指佢媽媽即使已搬離宏福苑，但仍每周返去見朋友同返教會，火災令auntie有唔少朋友至今仍下落不明，對佢打擊好大，到近排心情先有好轉。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！