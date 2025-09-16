48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳

謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。

謝安琪在演唱會海報上是「優雅的女神」，回到私下的她卻非常少女，會跟Besties去逛街，又會跟老公一起去放狗，衣著打扮亦以簡潔、白色為主，容貌肌膚更是如少女般光滑透亮，那飽滿的蘋果肌感覺是滿滿的骨膠原，非常減齡，很難想像Kay已經是48歲的兩孩媽媽，難怪陳凱琳都忍不住在Kay的照片留言：「are you 21?（你是不是21歲？）」

48歲的謝安琪到底是如何愈活愈有少女味？也許跟她的簡單生活態度有關吧！在Kay的IG上，不時見到她分享日常，而日常裡她都偏向淡妝示人，那透亮的肌膚與飽滿的蘋果肌確是很減齡，Kay曾分享，珍珠粉是她保持好精神的祕密。在中醫角度上，珍珠粉不但具有清熱解毒的功用，也有抗氧化和保濕的作用，於是不但能減少痘印問題，也令肌膚明顯有光澤感。

除了珍珠粉，保持清淡的食物習慣也非常重要。謝安琪多年來都茹素，本來食量也不多，多數以蔬菜為主。當中，對美容富有功效的鮮淮山也是她喜歡的蔬菜之一。但假設是工作量多的時候，她會攝取更多碳水化合物及蛋白質，確保有足夠的體力應付工作。她為了養聲和保濕，每天也起碼會喝500毫升暖水和兩公升的室溫水，直接補水！

