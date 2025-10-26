謝淑怡吳芷靖2024港姐 歎私房菜唱K敍舊

【on.cc東網專訊】前港姐謝淑怡、王汛文、鍾翠絲、程姜月、吳芷靖、俞可程和秦冀雯同屬2024香港小姐，雖然選美已經過了年多，她們亦各有發展，但姐妹情卻沒有改變，近日齊齊相約歎私房菜兼唱K好好敍舊。

一班靚女走在一起自然狂打卡留念，當中吳芷靖更是「甫士王」狂擺不同甫士影靚相。謝淑怡則透露同屆港姐不時會相約見面，有部分也會在公司碰面，好似到了日本讀書的秦冀雯則有段時間沒有見面，大家也珍惜相聚時光。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】