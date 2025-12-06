謝茜嘉艾芭影展座談會自爆《神奇4俠》拍全裸鏡頭感羞辱

【on.cc東網專訊】美國女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）昨日現身中東《紅海國際電影節》（RSIFF）舉行的座談會講多年來拍電影的感受，期間她點名批評於2005年成名作《神奇4俠》（Fantastic Four）拍攝的全裸鏡頭。

於片中飾演「隱形女俠」的她批評那場戶外全裸鏡頭，她表示：「我認為那場戲好差劣。在現實生活中，這非常令人羞辱！」而艾芭之後續說：「我成長在一個相當保守的家庭，我自己也比較謙遜，所以那場戲讓我恐懼了好幾個星期。那段日子給我留下了很深的心理陰影。」雖然因片中全裸鏡頭而留有陰影，但艾芭亦有讚「隱形女俠」的角色：「她是我非常敬佩的女性，她很有母性，非常善良，但也不是軟弱可欺；她直言不諱。她擁有極高的道德準則。」

