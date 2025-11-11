謝茜嘉艾芭被爆姊弟戀後首度拖影星男友出席公開活動

【on.cc東網專訊】現年44歲美國女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）今年初與結婚多年的老公Cash Warren離婚，而離婚後不久艾芭即被傳與33歲男星Danny Ramirez發展「姊弟戀」。一直發展地下情的她們日前終於以情侶姿態出席公開活動，正式公開戀情。

艾芭與Danny周日晚上（9日）拍拖出席於美國舉行的年度《Baby2Baby》慈善晚宴，艾芭是該慈善機構的董事局主席之一，她們雖然分開行紅地氈，但在場內卻恩愛「合體」，事後Danny就於社交網分享與女友於晚宴上的親密合照「放閃」。 至於艾芭亦有於社交網貼多張她於晚宴上的照片，不過就較為低調僅貼一張她與Danny及女友人的合照。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】