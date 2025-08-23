外國記者會：彭博記者鍾碧琪簽證被拒
謝謝他讓演藝圈更團結 小禎挺沈玉琳
[NOWnews今日新聞] 主持人小禎昨（22）日晚間出席微風之夜香水品牌活動，談到好友沈玉琳正因血癌暫停主持，她坦言雖然私下沒有太多接觸，但已透過經紀人轉達關心給對方的太太芽芽，她表示：「需要我們代班，一定義不容辭。」感謝沈玉琳在這個時刻，反而讓演藝圈更團結：「大家都願意幫忙，義不容辭。」不過被問到日前與化妝師的糾紛時，小禎選擇不多做評論，僅表示：「沒有爆哭！」
代班主持無壓力 感謝沈玉琳團結演藝圈
小禎昨日晚間一襲白色膝上小洋裝出席微風之夜香水品牌活動，過去她曾與唐綺陽一同代班《11點熱吵店》，她回憶先前錄影時就注意到沈玉琳顯露疲態，但當時因他要出國沖繩旅遊，還在趕錄影存檔，因此以為只是勞累所致。
如今小禎主動幫忙接下主持棒，她坦言：「這樣講也怪怪的，但謝謝玉琳哥讓整個演藝圈團結起來，大家都願意幫忙、義不容辭。」並表示沒有設定代班期限，也不會去想收視率壓力：「最重要的是讓玉琳哥安心，不要為節目煩惱。」
避談造型師事件 嚴格控管胡瓜飲食
談及自己的健康狀況，小禎笑說自己定期做健檢，各項數值正常，但爸爸胡瓜則「比較不受控」，她爆料錄製《胡來旅行社》時，胡瓜一天一杯珍珠奶茶，沒人能勸阻：「如果有第二季，我一定要嚴格控管！」言談間流露對父親的擔心。
至於日前她因造型師爭議發聲明劃清界線，被問到相關話題，小禎選擇不多談，對於好友佩甄爆料她在法國旅遊時曾打電話哭訴，她則笑著否認：「她是不是記錯了？我是有跟她抱怨，但沒有爆哭啦！」輕描淡寫化解爭議。
