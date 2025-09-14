謝賢迎來89歲生日，「四哥」繼續瀟灑有型！堅持打扮，墨鏡成招牌單品：要穿得好看便需要壯健的身軀

活到老，瀟灑到老，這句話謝賢有本錢說得響亮。謝賢的89歲生日，雖然皮膚狀態存在必然的歲月痕跡，但那挺直的腰板、有型的衣著品味，加上那滿滿的自信，確是有型到不可置疑。在謝賢身上，「保養」不單是在乎皺紋有沒有多了一條，而是整體健不健康、好不好看。愛美的力量，確是超出你想像。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

有人說，人到了某個年紀，吃什麼也沒所謂。謝賢分享如果在家裡覺得餓，自己就會落手煮飯，雪櫃有甚麼就吃甚麼，很隨性，基本上不怎麼挑食。 近年，他仍是保留小食多餐的習慣，每餐均是吃六、七成飽即可。也許是入行已大半個世紀，由年輕演到年長，身體已經習慣了極端的狀況，例如他說現在偶爾有點餓，幾顆果仁也可當一餐，前幾年的訪問裡也指自己仍有吸煙的習慣，普通人真的不要亂學：「從事演藝事業以來，已習慣了不定時的生活模式，幾十年如此，有時每天只睡2、3小時，有時玩通宵。」

廣告 廣告

（Getty Images）

（Getty Images）

數前年的電影《殺出個黃昏》，謝賢飾演殺手三人組的主力田立秋。憑著電影，謝賢橫掃多個獎項，包括金像獎、香港電影導演會，以及香港電影評論學會的最佳男主角。對手馮寶寶曾在童星時期，在電影《連理枝》中反串飾演謝賢的兒子，於是看到「四哥Daddy」拿獎，也不禁分享她留意到謝賢的保養習慣背後的態度：「在我心中，能夠橫跨世紀仍然保持一級小生型態的只有謝賢 。他很自律，他能保持如此身段、全憑毅力與恆心。健身是他每日執行的型體鍛練。他對我說，一生只當過一份工作，就是當演員，這是一份多麽需要自我約束的專業操守。」

謝賢愛美，這個不用多花時間解釋：墨鏡、皮衣、緊身褲，保養不好，真的穿不下。他自年輕時已熱愛打扮，也很自豪年輕的服裝很多現在還在穿，珍藏要用數個衣帽間才放得下：「誰叫我喜歡買衣服裝扮自己！要穿得好看便需要壯健的身軀，所以無形中也多了一種動力，令自己有恆心堅持去做運動。」對謝賢來說，要得體、保持體格和外型光鮮，是幕前人有必要回鐀觀眾的一份尊重，而這份尊重顯然由年輕到老，都未曾改變。

秦沛80歲生日，女兒姜麗文用心慶祝，不忘父親父兼母職的日子：就算是單親家庭，我的童年也很幸福

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

個人成長：

張學友64歲生日｜說一就一的有型態度：說廣東話、唱歌先行、教育女兒最重要懂是非

溫碧霞「跌膊女神」迎來59歲生日，比少女還少女的保養心法：冥想、拉筋，以瑜珈放鬆身心

王菲「高冷女神」迎來56歲生日｜耐看的人格魅力，迷倒謝霆鋒、亦是王家衛眼中無可取代的人