謝金燕百褶短裙勁減齡 加碼騷結實川字肌

楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
其他人也在看
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
古拿殊安巴比再連線 皇馬1球挫9人基達菲
【Now Sports】周日西甲，皇家馬德里作客靠古拿殊傳給安巴比，在比賽後半段一箭定江山，以1:0險勝9人應戰的基達菲，在下輪國家打吡前兩分壓住巴塞隆拿居榜首。皇家馬德里在這場比賽久久未能打開紀錄，攻勢雖多，佔得上風，但基達菲一樣有精彩的反擊。不過，主隊踢至77分鐘時，後備上陣僅1分鐘的尼安，非常不智地在無球在腳下踢跌雲尼素斯，結果紅牌被逐，而皇馬便利用多踢1人的優勢，在3分鐘後打破僵局。入球者繼續是腳風奇順的安巴比（Kylian Mbappé），也是他個人今季在球會的第15個入球，而助攻給他的又是古拿殊（Arda Güler），後者今季已有5個助攻，全都是交給安巴比射入的。基達菲84分鐘再有辛基斯紅牌被逐，同樣是侵犯Vini後兩黃變一紅，最後只剩9人應戰完場。皇馬以1:0小勝後，在積分榜有24分，領先巴塞隆拿兩分，而兩隊下輪會在皇馬的班拿貝球場，上演榜首對決。now.com 體育 ・ 1 天前
如花神改造變身孫藝真 穿白紗索吻羅志祥
[NOWnews今日新聞]由羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》明（22）晚將播出「這個改“超ㄅㄧㄤˋ的”！我就問她們到底是誰」環節，找來知名造型師將女星如花改造成女神孫藝真，漂亮登場的如花主動...今日新聞 娛樂 ・ 5 小時前
秦剛消失兩年多 遭免職曾傳「死訊」 突現身北京國際音樂節｜Yahoo
秦剛在 2023 年 7 月和 10 月先後被免去中國外交部長和國務委員的職位。自從他同年 6 月 25 日在北京接見俄羅斯副外長魯登科之後，未再公開露面。他下落不明的期間，甚至一度傳出「死訊」。近日網上流傳照片，顯示秦剛上周五（17日）出席北京國際音樂節，與多人合照。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【話題】烏拉圭傳奇前鋒科蘭業餘賽受重創 三條肋骨骨折及肺部局部萎縮
曾代表烏拉圭出戰世界盃並贏得金靴獎，職業生涯尾期曾加盟港超球隊傑志的傳奇前鋒科蘭 Diego Forlan，日前於一場業餘足球賽時遭遇嚴重意外，與對手碰撞後重傷倒地，需要立即送院治療，經診斷後發現三條...運動筆記 ・ 2 小時前
解讀 | 紅魔連勝有何意義？
曼聯昨日以2比1擊敗利物浦，領隊阿摩廉 終於在上任以來的第34場英超賽事，首次錄得聯賽兩連勝。今仗的勝利也可以將重大的危機感，轉移到對方利物浦身上。Yahoo 體育 ・ 1 天前
台慶月 ｜1分鐘台慶宣傳片片尾彩蛋陣容鼎盛 「虛擬女神」AI Sammi現身宣傳片與陳曉華「開心全接觸」
今年11月19日是無綫台慶58周年大日子，為帶出「擁抱科技、投入AI新時代」、並強調多年核心理念「緊扣觀眾脈搏，與市民同行」Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
郭富城太太方媛懷有第三胎即將「卸貨」 熊黛林被問會否向前度送上祝福：不用了
郭富城太太方媛近日宣布懷有第三胎，並即將準備「卸貨」。郭富城前度熊黛林（Lynn）近日出席活動時被問及有否向對方送上祝福，她表示有留意到，並表示很多人已送上祝福。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
閃兵案︱修杰楷被捕 賈靜雯還原老公上手銬過程：小孩受到驚嚇！
【on.cc東網專訊】台灣影后賈靜雯老公、現年42歲的修杰楷今日（21日）因閃兵案遭執法人員上手銬拘捕，而老婆賈靜雯正在廈門拍戲，其經理人公司代回應：「配合調查釐清事實，是人人應盡的責任，但由於事發突然，檢調一早入屋上銬，小孩受到驚嚇，表示非常震驚及擔心。」不過東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。從她現場被捕捉到的互動...styletc ・ 11 小時前
紐奴：靠自己贏回球迷
【Now Sports】韋斯咸領隊紐奴在球隊不敵賓福特後，寄語大軍靠自己重獲球迷的支持。韋斯咸周一主場以0:2不敵賓福特，錄得英超開季主場全敗，球迷在比賽期間及賽後多番發出噓聲，領隊紐奴賽後說：「不夠好，差勁。公平一點，賓福特值得贏波，人家是較出色的一隊。」「我認為大家都深感關注，你可看到我們的球迷也深感關注。憂心會變成焦慮，然後變得沉默。我們正面對問題。」他直言只能努力贏回球迷的支持：「這是可以理解的，靠我們作出改變。球迷需要一些事情從而得到喜樂，這樣就會支持我們，給予我們能量。」鎚仔幫賽後8戰得4分排積分榜倒數第2位，下仗是作客列斯聯。now.com 體育 ・ 16 小時前
胡杏兒專訪｜憶出道即任張家輝MV女主角 三孩之母為湊仔中港來回飛：工作就係屬於我嘅Me Time！
ViuTV新劇《絕命法官》的陣容相當有驚喜，男主角是近20年沒有拍劇的張家輝，另一位則是良久未有拍港劇的胡杏兒Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
俄烏戰爭 │歐盟聯同十國發聲明 ：國際邊界一定不可以透過武力改變
歐盟主席連同烏克蘭在內的歐洲十國元首發表聯合聲明，表示團結一致祈求一個公平及永久的和平。各國強烈支持美國總統特朗普的立場 - 戰爭應立即停止，而現有的溝通渠道應作為談判的起點。俄羅斯總統普京近日提出烏克蘭放棄頓湼茨克以換取停火，特朗普則提出烏克蘭放棄頓巴斯。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安
藝人鄭家純（雞排妹）與日籍醫師Akira在日本輕井澤「森之美教堂」舉辦婚禮，浪漫圓了兩人多年前的約定，卻也意外讓Akira正面照外流曝光，引發熱議。對此，鄭家純親自發文說明是工作人員一時疏忽所致，不會責怪任何人，並以幽默態度回應：「好消息是：不會再有人懷疑我假結婚。壞消息是：我得面對Akira真的有點像蔣萬安這件事。」姊妹淘 ・ 12 小時前
黃子佼出庭親認「已離婚」 需負擔贍養費求輕判
台灣藝人黃子佼早前捲入MeToo風波，再因硬碟被查扣而爆出案外案，揭在「創意私房」論壇購買涉購買持有2259部未成年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。今(21日)黃子佼出席高等法院開庭高等法院進行二審審理，首度開腔親認和孟耿如已離婚，需要支付贍養費，請求法庭輕判。他接着走向受害人的律師代表，坦言自己也經歷家庭破碎現況，自認明白被害人的痛苦。不過，對方律師不肯接受黃子佼的道歉，表示他的當事人還年輕，人生剛開始便受害。最後辯論程序後，11月25日上午10點將宣判黃子佼可否獲改判免囚。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
英國柏金遜病人開腦 手術期間床上吹單簧管
英國一名患有柏金遜病的 65 歲女子，接受腦部手術時吹奏單簧管，並非為了解悶，而是在醫生指示下試驗手術是否成功。接受治療的是退休言語治療師 Denise Bacon，疾病導致她活動變得遲緩，肌肉變硬。透過深層腦部刺激方法（Deep Brain Stimulation），利用電極向 Denise 的腦部傳遞脈搏，改變她的腦部活動，成功控制其症狀，令她躺在手術床上可以重新吹奏單簧管。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
網上熱話｜扯爛港鐵吊環扶手 落車後交還客務中心 網民：準備賠錢啦
有網民在社交媒體上分享，在乘坐港島綫列車時，原本緊握車廂上方設有的紅色吊環扶手，但是扶手接駁位突然斷裂。被網民問及如何做到，事主表示「拉下拉下，扶手塑膠個接駁位直接斷咗」，令身旁乘客都紛紛表示驚訝，甚至「嘩」出聲。事主扯爛港鐵扶手引起網民熱議，不少網民表示事主應該要賠錢。 從上傳照片可見，事主手持斷裂的扶手，可見am730 ・ 1 天前
45歲張柏芝在港出沒！真實狀態曝光被嘲老土扮潮 同場59歲劉嘉玲被讚很美
45歲藝人張柏芝近年多留在內地，但近日接連被網民拍到在港出遊，昨日（10月19日）有人近距離見到張柏芝與劉嘉玲同行，同場還有一名身穿白裇衫的年輕男子，遂發帖詢問：「啱啱喺中環見到，個男有無人知係邊個？」其後有網民回答是內地選秀節目《星光閃耀的少年》獲第一名而出道的邵子恒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
55歲古天樂「惜字如金」的大智慧，古老闆在玄妙說話背後的想法：成功是沒有定義的
古天樂由「古仔」變成「古老闆」，再加上愈見豐厚的人生歷練，話不算很多的他，往往在公開場合或訪問中都惜字如金。但那些看似講咗等於冇講的的說話背後，無論是和生活還是電影相關，聽起來很玄妙的話，都不時蘊含著他的大智慧。花時間細味，就會看懂。Yahoo Style HK ・ 20 小時前