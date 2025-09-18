謝金燕50歲「螞蟻腰養成術」曝光！居然連滑手機也能減肥？這時間運動瘦身效果加倍

50歲還能辣翻天？「電音女神」謝金燕最近在社群大方曬出纖細螞蟻腰，腰身緊緻完全零贅肉，網友全被她的身材狀態驚呆！她也分享自己的日常瘦身秘訣，靠著簡單卻有效的習慣，讓自己維持年輕又火辣的好身材。

謝金燕50歲辣秀「螞蟻腰」！

女神謝金燕50歲依舊火辣，最近在社群PO出「螞蟻腰」同時展現精湛舞藝，她更寫下文案：「謝金燕的腰比你想像的更細 #小蠻腰 #ootd #謝金燕 #50歲正是拼的年紀 #淺跳一下」，讓粉絲一看直接驚呼：這到底怎麼練的？完全看不出真實年齡，根本逆齡代表！

謝金燕瘦身秘訣：用腹肌美女當桌布

謝金燕分享，她會把「腹肌美女」的照片設定成手機桌布，時時提醒自己要自律，看到就有動力克制飲食，避免亂吃零食。這個小技巧看似簡單，卻超有效，讓她隨時保持「健身警覺」。光是換個桌布，就能幫助她堅持習慣，久而久之螞蟻腰就這樣練出來！

謝金燕瘦身秘訣：不久坐著

另一個重點是「不久坐」。謝金燕強調，自己從不讓身體懶散卡住，每半小時就會起來走動一下，不管是喝水、伸展還是隨便晃一晃，都能加快代謝。這個小習慣看似微不足道，但長期累積卻很驚人，能避免小腹凸起，也讓她的腰線一直維持緊緻。

謝金燕瘦身秘訣：在對的時間點運動

謝金燕還有一個「黃金時間法」。她起床後會先喝一杯水或黑咖啡，還沒進食前就先做早操，像是伸展或簡單核心運動。這樣能在空腹時啟動燃脂效果，讓運動效率翻倍，小小的動作卻帶來大效果，也難怪她50歲還能輕鬆秀出螞蟻腰，完全是最強保養術！

封面&內文圖片來源：IG@jeanniehsieh___bbb

