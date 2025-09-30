謝鋒促停散布台灣地位未定謬論 美強調立場沒變

【on.cc東網專訊】美媒早前指，北京促美方表明反對「台獨」。台媒周二（30日）引述美國國務院回應稱，美國對台立場沒有改變，仍堅持一中政策，其依據是台灣關係法、中美三個聯合公報以及對台六項保證；強調美國致力維護台海和平與穩定，反對任何一方單方面改變現狀。中國駐美大使謝鋒周日（28日）呼籲美方尊重事實，停止散布「台灣地位未定」謬論。

謝鋒在華盛頓僑學界一個晚宴上致詞時，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，今年是台灣光復80周年，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分。他表示，今年以來中美關係經歷了一些風浪，在兩國元首戰略引領下，當前兩國關係總體保持穩定。他指事實表明，中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，完全可相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界，兩個大國存在分歧在所難免，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，尊重彼此對社會制度和發展道路的選擇。他強調，平等、尊重和互惠才是妥善處理中美間問題的良方。

廣告 廣告

謝鋒重申，中美經貿關係本質是互利共贏，關稅戰、貿易戰沒有贏家。他希望美方採取實際行動，與中方相向而行，認真落實兩國元首重要共識，踐行相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，增進共識、減少誤解、加強合作，推動中美關係巨輪沿正確航向不斷前行。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】