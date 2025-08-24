謝鋒：中美同為全球最重要農業生產和消費大國 完全可優勢互補

中國駐美國大使謝鋒表示，中美同為全球最重要的農業生產和消費大國，雙方完全可以優勢互補。農業不應被政治化，農民不應為貿易戰埋單，禁限中國公民、企業購買農地，純屬以國家安全為名、行政治操弄之實，是以一己之私綁架中美農業合作。 謝鋒過去的星期五在華盛頓出席中美大豆產業合作夥伴早餐會演講時又說，中美農業交流合作不僅豐富了兩國消費者的菜籃子，更鼓起了美國農民的錢袋子，為中美農業轉型升級提供了不少金點子。 他呼籲兩國產業協會和企業做辛勤耕耘的農夫，既要除蟲，對將經貿問題泛政治化、泛安全化大聲說不，亦要育種，多行開拓之舉、多揚共贏之帆，讓中美農業合作枝繁葉茂、健康成長。