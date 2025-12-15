謝霆鋒張柏芝大仔Lucas深圳被捕獲 帥氣外表獲網民大讚：真的是越大越帥氣

張栢芝&謝霆鋒大仔Lucas

謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然佢哋已經離婚及分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。日前有網民喺小紅書出PO分享偶遇Lucas嘅照片，而18歲嘅Lucas近照曝光後隨即引起網民瘋狂討論。

日前有網民喺深圳某餐廳偶遇Lucas，並將照片分享到小紅書，照片中嘅Lucas身處深圳某餐廳，期間佢戴住耳機，一邊食嘢，一邊玩電話。照片曝光後，唔少網民紛紛留言大讚Lucas靚仔，遺傳晒父母嘅優良基因，例如「帥爆了」、「柏芝因顏值高才能生出帥兒子，換別人就不可能的」、「臉型輪廓謝霆鋒 五官張柏芝家族明顯」、「帥的，眉眼鼻像爸爸，嘴巴下巴像媽媽！帥」、「真的好帥 見過真人」、「氣質是真的不錯，五官端正，換個髮型造型應該更帥」、「還是挺像謝霆鋒」、「挺帥的而且人家沒包裝」、「跟18歲時候的謝霆鋒有點像」及「真的是越大越帥氣」等等。

廣告 廣告

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

謝霆鋒IG

謝霆鋒IG

謝霆鋒

張柏芝

張柏芝

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！