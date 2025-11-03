謝霆鋒新片獲高度讚賞 粵劇索女補拍11日頂走劣迹女星

【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲鋒芒」，與吳京及李連杰合體，創造「難以復刻的影史時刻」。

而早前因假歷時件遭全面封殺的女星那爾那茜，其戲份被近期知名度急升的粵劇演員陳麗君所替代，擁有武生功底的她今次臨急受命演繹大漠公主，彎刀戰馬造型野性英氣盡現。據悉，陳麗君落實接棒後，僅花了11天時間於新疆補拍，並與吳京及李連杰高難度對打，引發網民熱議及期待。

另外，近日返港休息的霆鋒，前日被拍得與兒子Lucas齊齊現身中環商場shopping，被推測是Lucas出國留學前添置日用品。身穿棕色休閒服的他急步而行，但頻頻回頭確認仔仔是否跟上，又不時停步低聲交流。相關的視頻流出後，不少人指父子二人外形神似，而面對Lucas霆鋒盡顯另類溫柔，被形容「鐵漢柔情」。

