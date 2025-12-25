謝霆鋒明年主力開騷 暗示《新警察故事2》暫開拍無期

【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒今年忙於巡唱，先後吸引逾60萬粉絲入場支持，熱度高企令他成年度風雲人物之餘，錢包亦因而相當腫脹。早前當完蘇州演出後，他即短暫「封咪」，宣布來年繼續，更預告2026年將以開唱為主，暗指其主演電影《新警察故事2》暫時開拍無期。而近日有關方面官宣霆鋒將於3月21至22日假深圳大運中心舉行「復出」，立時掀起一遍撲飛熱，不少粉絲深怕未能搶票更呼籲加場，明顯未正式開售已一票難求。

據悉這是霆鋒相隔20年再於深圳正式開唱，一向酷愛滑雪的他被調侃想趁機到當地9月才開幕的全球最大內滑雪場耍樂，網民搞笑形容「蹲滑雪路透成搶演唱會票贈福利」、「工作滑雪兩不誤」，更有粉絲重提上月霆鋒與冬奧冠軍蘇翊鳴相約在河北比併滑雪及交流心得，45歲的霆鋒與21歲的蘇翊鳴站在一起顏值依然出圈，狀態獲讚「說30都有人信」。

