謝霆鋒為 HONOR Magic8 Pro 擔任 HONOR 未來科技體驗官，第二輪早鳥禮遇即將推出!
HONOR 即將於 11 月 26 日在香港推出全新旗艦手機 Magic8 Pro，並邀請謝霆鋒擔任未來科技體驗官，引起廣泛關注。此次新機在硬件配置與軟件功能上均有明顯提升，特別針對夜間拍攝表現作出多項優化。
Magic8 Pro 主打業界首創的 2億像 AI 夜間長焦鏡頭，配備 1/1.4 吋感光元件與f/2.6 光圈，透過增大進光量提升夜拍品質。同時搭載 CIPA 5.5 級防手震系統，震動檢測精準度提升 4 倍，動態反應速度加快 1 倍，結合 AI 自適應防手震技術，使長焦拍攝成功率大幅提升。
在鏡頭配置方面，手機配備 5000 萬像超廣角鏡頭（f/2.0 光圈），能保持畫面邊緣清晰度，適合拍攝建築與開闊景觀。5000 萬像主鏡頭（f/1.6 光圈）配合新一代夜間人像算法，可在複雜光線環境中保持主體亮度自然，並透過 AI 技術實現細膩的背景虛化效果。
為延續市場熱度，HONOR 將於 11 月 22 日下午 6 時推出第二輪早鳥優惠。首 300位成功登記的用戶有機會獲得 DJI Osmo Mobile SE 手機雲台（價值港幣379元）。
