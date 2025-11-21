謝霆鋒為 HONOR Magic8 Pro 擔任 HONOR 未來科技體驗官，第二輪早鳥禮遇即將推出!

Google周四宣布推出Nano Banana Pro，一款基於Gemini 3 Pro人工智能模型的圖像生成與編輯工具。 Google稱，Nano Banana Pro可以結合Google搜尋生成資訊圖表、圖解及圖像，並且能合併多達14張圖像。相較於Nano Banana，Pro版本的編輯功能有所提升，並且能以多種語言呈現正確且易讀的文字。 Nano Banana Pro將透過全球的Gemini應用程式免費提供，但有使用配額限制，配額用完後，用戶將回退至原始版本的Nano Banana，而Google AI Plus、Pro和Ultra訂閱用戶將獲得更高的配額。Nano Banana Pro亦在全球的NotebookLM中提供，並於美國向Google AI Pro及Ultra訂閱用戶開放使用。 (to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

