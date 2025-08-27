謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」

居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
其他人也在看
謝霆鋒帶18歲兒子杜拜玩車！Lucas背影、走路姿勢全複製爸爸，穿賽車服帥翻
8月24日，有網友在杜拜巧遇謝霆鋒與18歲長子Lucas（謝振軒）。父子倆一同現身街頭，身穿黑衣配墨鏡，連手插口袋走路的姿勢都如出一轍，被網友笑稱根本像「兄弟檔」。姊妹淘 ・ 1 天前
AKIRA甜讚「娶外國太太很好」！結婚6年幾乎不吵架 林志玲1特質勝過日本女生
日本天團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）近日登上節目，大方分享與台灣名模林志玲的婚姻生活，坦言跨國婚姻反而讓溝通更順暢，兩人結婚6年來幾乎不吵架，甜蜜互動閃瞎眾人。姊妹淘 ・ 6 小時前
62歲錢小豪移居中山 大曬寬敞家居內貌 形容生活無聊
武打男星錢小豪於8、90年代當紅，先後出演逾90部影片及經典動作電影，包括《殭屍先生》系、《大頭綠衣鬥殭屍》等等。近年錢小豪近年工作量大減，亦因剃光頭和身形消瘦，引發外界對其健康狀況關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
44歲阿嬌鍾欣潼罕晒泳裝造型 獲讚Fit爆：仍然是顏值顛峰
「阿嬌」鍾欣潼最近分享一輯泳裝照片，已有多個月未更新過IG的她為網民送上驚喜，以索爆造型示人。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人 多年DJ好友盛讚溫婉性格「是我人生中的柔順劑」
90年代娛圈女神楊采妮近年甚少露面，2017年誕下孖仔嘅Charlie多數都係出席公開活動先見到佢。尋日商台DJ雲妮喺社交平台post咗一張同楊采妮嘅合照Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
陳欣妍痴漢上身高炒影細妹曝光驕人身材：點解全個家族女性基因咁好
陳欣妍早年憑ViuTV《美女郊遊遊》三點式造型行山成功彈起，擁火辣身材嘅佢時常與男友沈震軒健身以維持好身材。近日，陳欣妍與胞妹Michelle到韓國首爾旅行，陳欣妍於社交平台分享一張妹妹身穿低胸小背心嘅照片，原來妹妹亦係「有料之人」，引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
東張西望｜裝修師傅詐騙衝紅燈逃走 主持黃耀英狂奔捉人被讚勇猛：成個賽馬直擊咁
TVB資訊性節目《東張西望》報道指多名市民因相信社交媒體上郭姓裝修師傅安排裝修，卻慘遭詐騙，損失從數千至數萬元不等Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
「無印良品」內地商標權終極敗訴 24類商品日後只能用「MUJI」
據《日經》報道，日本生活雜貨企業「無印良品」的良品計劃公司在內地的業務，由於「無印良品」商標被當地企業率先註冊，早前向法院申請商標無效的訴訟，今年6月被中國最高人民法院駁回了再審請求，已經確定終極敗訴。am730 ・ 2 小時前
打風評估｜天文台：明早將考慮發一號波 周四強雷雨區影響有狂風驟雨 早上及日間雨勢有時頗大｜Yahoo
天文台在中午 12 時發出「特別天氣提示」，指位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。「若該廣闊低壓區在今晚至明早（28 日）進一步發展為熱帶氣旋，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。」天文台又指，除非此低壓系統顯著增強，或在較接近廣東沿岸發展，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。Yahoo新聞 ・ 1 天前
成田機場千件棄箱的秘密：遊客購物狂潮引發什麼風暴？
你有沒有想過，去日本血拼完買個大行李箱，舊的就隨手丟在酒店？這在日本可是大忌！根據《Nikkei Asia》2025年8月25日報導，越來越多遊客把舊行李箱丟在酒店或機場，給當地工作人員帶來超大麻煩。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
港人法國登山意外墮坡危殆 專機返港需210萬 入境處接求助 妻：暫無需新捐款 ｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名港人在法國東部登山時，因被失足山客撞倒而從山坡滾下，頭部受重創及出血，現時情況危殆，急需接載返港接受治療。其妻子在網上發帖稱，醫療援助機構International SOS的醫療專機報價高達27萬美金，他們一家人的流動資金難以應付，曾一度呼籲有心人伸出援手，協助他們將丈夫帶回香港。不過她今天（26日）傍晚出帖，稱已與一間緊急醫療服務公司籌劃相關安排，暫時無需要新捐款。Yahoo 健康 ・ 1 天前
胡鴻烈逝世｜今出殯與妻鍾期榮合葬 黃仁龍葉劉等人扶靈 輓聯：風範長存 高山仰止｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港樹仁大學創校校監胡鴻烈七月逝世，享年 105 歲。今（27日）於北角香港殯儀館出殯。長子胡耀蘇伉儷及次子胡懷中早上抵達殯儀館。行會召集人葉劉淑儀、前律政司司長梁愛詩、黃仁龍及樹仁大學校董會主席丁午壽等人亦到場為其扶靈。現場派發的追思集記載胡鴻烈生平，指他一生致力推動本港高等教育，與已故夫人鍾期榮於1971年創辦樹仁學院（後升格為大學），堅持「有教無類」辦學理念，在香港教育界留下深遠影響。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
Shevoke太陽眼鏡IG爆紅千元內搶購！「明星氣場」眼鏡不能只懂Gentle Monster，太陽眼鏡品牌推薦Top7
戴上一副獨特的太陽眼鏡，不僅能立即提升時尚感，更能成為展現個性與態度的單品。市面上的太陽眼鏡品牌眾多，若不想與人撞款，又害怕昂貴的名牌太陽眼鏡損壞後令人心疼，近年崛起的小眾太陽眼鏡品牌絕對是你的理想之選！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
潘冬平與家人去年被鄰居入稟就鋼琴聲滋擾索償 閉門處理和解 暫預明年再訊
肝癌權威醫生潘冬平及家人近期捲入「藥倍安心」原創風波。潘與妻子、港大醫學院前外科學系助理教授彭詠枝及兩名女兒，於 2024 年 3 月被鄰居入稟，就鋼琴造成的噪音滋擾索償，鄰居並要求法庭發出禁制令。法庭線 ・ 1 小時前
屯門昨午天晴落雹？ 天文台解畫(有片)
本港昨日（26日)天晴酷熱，網傳影片顯示屯門下午約4時有大粒水點忽然從天而降，懷疑是落雹，有途人急步走避，天文台回覆《am730》查詢稱未有接獲有關報告。am730 ・ 6 小時前
黎智英案｜辯方：從犯證人陳梓華為「連環騙子」 應謹慎考慮其證供
壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件周三（27 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）展開第 155 日審訊，辯方第六日結案陳詞。法庭線 ・ 1 小時前
馬斯克Neuralink創奇蹟！癱瘓男用意念重掌人生 人類「超人化」時代來臨？
特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)旗下腦機介面公司Neuralink於去年1月完成首例人體大腦晶片植入手術，接受者為因跳水意外導致四肢癱瘓的男子Noland Arbaugh。近日他接受《財富》(Fortune)雜誌專訪，分享植入晶片18個月後的人生巨變。現在他不僅能憑意念操控電腦、玩遊戲、閱讀及控制家電，更重返校am730 ・ 6 小時前