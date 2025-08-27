謝霆鋒父子同遊杜拜被野生捕獲 Lucas表情動作激似爸爸被指「謝霆鋒2.0」

最近有網友於杜拜偶遇謝霆鋒與長子謝振軒（Lucas），兩父子不論是表情動作也非常相似，因此Lucas不時被指是「謝霆鋒2.0」。

謝霆鋒父子被野生捕獲

謝霆鋒與Lucas被網友於街頭野生捕獲，二人的走足姿勢激似對方，更有網民表示單靠背影根本分不岀誰是爸爸、誰是兒子。

換上同款賽車服

父子二人亦有於當地一同挑戰小型賽車，齊齊換上紅色同款賽車服，父子檔上陣！謝霆鋒耐心地傳授技巧給兒子，二人更於賽後興奮擊掌討論。由於父子均是8月壽星，因此外界猜測二人一同旅行慶生。