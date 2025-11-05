謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面

謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 「一動作」展現柔情慈父一面

謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」

從照片中所見，謝霆鋒當日穿上啡色休閒服造型，以及佩戴太陽眼鏡，Lucas則以全黑及Cap帽造型示人，帥氣型格打扮不輸爸爸。謝霆鋒先落扶手電梯，Lucas隨後，但謝霆鋒仍不忘回頭確認Lucas有否跟上，有網民就指從謝霆鋒一個回頭動作，感受到佢柔情嘅一面。

Lucas本身喺香港就讀國際學校，僅用3年時間完成5年課程，相當厲害。近日，有指Lucas將到澳洲入讀澳大利亞音樂學院（Australian Institute of Music, AIM）悉尼校區，主修音樂專業，或有機會於畢業後加入娛樂圈。AIM係澳洲最具聲譽嘅音樂學府之一，曾培養出著名小提琴家James Cuddeford及歌手Gabby Dever等人才。

