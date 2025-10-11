謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦

【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦糊味，有現場粉絲大叫工作人員關上激光。

有指工作人員曾有意暫停表演，但霆鋒仍然忍痛完成整首歌曲，且表現未受任何影響，歌迷大讚霆鋒專業，但質疑今次事故是否設備失靈或人為操作疏忽所致，望主辦方能正視問題及提升防護措施。

另外，同在內地佛山開個唱的林峯亦發生小意外，當他獻唱《再一次》時，懷疑被閃片外套刮傷手，見他在台上兩度掀開外套檢查，之後將衣服上的一些東西拿走並搖搖頭，其後他如常跳舞，不過，期間他不時查看手掌的傷勢，網民懷疑是衣服內有針，為他感心痛，又斥責工作人員太粗心大意，不少網民想起林峯多年前曾被舞台的玻璃碎片刺傷手掌又試過被服裝尖銳裝飾物刮傷手流血，指他認真多災多難。

