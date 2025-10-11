謝霆鋒重慶開騷引起「追星」之亂 「山寨版霆鋒」被狂追拍照終由保安護送離場

謝霆鋒現正忙於在內地舉行巡迴演唱會，他日前在重慶開騷期間，一度有歌迷誤將觀眾席的觀眾當作是謝霆鋒，該名「山寨版霆鋒」更需要在保安護送下離開。

「山寨版霆鋒」被狂迷「追星」

謝霆鋒出道至今向來都大受歡迎，想不到就連「山寨版霆鋒」也被狂迷「追星」，情況一度混亂。謝霆鋒近日於重慶奧體中心體育場舉行演唱會，有歌迷認錯觀眾席上的「山寨版霆鋒」，不少歌迷不斷爭相追着對方及拍照。當時的「山寨版霆鋒」穿上跟台上謝霆鋒相似的黃色上衣，髮型及身型亦有幾分相似，以致令未有分清真假的歌迷一踴而上去「追星」。後來，為免令情況變得一發不可收拾，保安更幫忙護送「山寨版霆鋒」離場，且向在場狂迷大叫：「假的！」