謝霆鋒帶18歲兒子杜拜玩車！Lucas背影、走路姿勢全複製爸爸，穿賽車服帥翻

8月24日，有網友在杜拜巧遇謝霆鋒與18歲長子Lucas（謝振軒）。父子倆一同現身街頭，身穿黑衣配墨鏡，連手插口袋走路的姿勢都如出一轍，被網友笑稱根本像「兄弟檔」。

Lucas身高已逼近178公分的謝霆鋒，冷峻的側臉氣質宛如「謝霆鋒2.0」，讓不少網友直呼：「背影根本分不出誰是爸爸！」其實在出發前，就有網友在機場遇見Lucas，他身穿黑色T恤搭短褲，一頭自然捲髮，陽光帥氣，雖然膚色偏黑，仍散發出愛運動少年的健康氣息。至於小兒子Quintus，因剛升上高中課業繁忙，並未同行。

在杜拜，父子倆還穿上同款紅色賽車服挑戰卡丁車。謝霆鋒重現19歲時對賽車的狂熱，賽前耐心叮囑兒子技巧，賽後更興奮擊掌討論，默契十足。據悉，謝霆鋒在完成杭州演唱會行程後，便帶著兒子出遊，因兩人生日都在8月，此行也被猜測是「慶生之旅」。

更溫馨的是，謝霆鋒媽媽狄波拉也跟兒孫同行。用餐時，Lucas貼心主動幫奶奶夾菜，謝霆鋒則為母親整理髮絲，祖孫三代的互動畫面曝光後，再度引發網友熱議：「好有愛的一家！」、「Lucas越大越像爸爸，氣質完全遺傳到位！」

