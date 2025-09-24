謝霆鋒吉他藏25年浪漫告白！王菲刺青「超甜細節」曝光 網嘆：根本偶像劇

謝霆鋒近日在廣州開唱，被眼尖粉絲發現他所使用的吉他上，竟刻有與王菲同款的蝴蝶刺青圖案！仔細一看，圖案不僅完整復刻，連王菲刺青中翅膀「少一筆」的細節都被保留，引發網友熱議，直呼這是「藏在音樂裡的浪漫」。

這個蝴蝶刺青源自2000年兩人熱戀時，在巴黎共同留下的印記，象徵「比翼雙飛」，圖案中還巧妙藏入雙方名字的首字母「X」與「W」，寓意「下輩子也要再找到彼此」。謝霆鋒過去也曾坦言：「紋下去就是一輩子。」至今身上也只保留這個刺青。

值得一提的是，王菲與謝霆鋒的蝴蝶刺青略有差異，王菲版本的翅膀下方少了一筆，而這次吉他上的圖案，正是與王菲完全一致，被外界解讀成謝霆鋒「對愛人的深情致敬」。當晚，他抱著這把吉他演唱《別來無恙》，歌詞「我會永遠欣賞你任何模樣」，更被粉絲認為是唱給王菲的心意。

從年輕時高調以刺青示愛，到如今把愛意低調藏在最親密的樂器中，這段感情即使跨越25年依然穩定。一把吉他，讓這段長跑的感情再次被看見，也讓人感受到愛情歷久彌新的力量。

