路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」

最近一組在餐廳被巧遇的照片在網路上快速擴散，主角正是謝霆鋒與張柏芝的大兒子Lucas。

畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。

從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓，都被認為更偏向爸爸謝霆鋒，但同時又帶著張柏芝年輕時的清秀感。對照他童年時期的舊照，更能感受到那種「從小帥到大」的變化，氣質一路延續，卻沒有刻意打扮的距離感。

這組照片曝光後，留言區也出現大量討論，有人認為他完美融合父母優點，也有人指出他的外型走的是耐看型路線，和爸媽年輕時的高衝擊顏值不同，但越看越有存在感。更多網友則感嘆，在兩位頂級顏值父母之下成長，本身就容易被放大檢視，如今能以這樣自然的狀態被捕捉，反而更顯得難得。

事實上，謝霆鋒與張柏芝一直以來都刻意保護孩子的生活，不讓他們過度曝光！也因此，每次Lucas被拍到近況，總會引起高度關注，18歲的他，沒有過多包裝，卻憑藉基因和氣質默默成為話題人物，也讓不少人忍不住期待，未來無論是否踏入螢光幕，都已經自帶討論度。

