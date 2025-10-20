天文台下午 5:20 直接發三號強風信號
謝霆鋒出道30年「演出全是素顏」！45歲不化妝仍零瑕疵 網讚：自律就是最好醫美
香港天王謝霆鋒出道近30年，向來以「素顏演出」聞名。與多數藝人仰賴妝髮造型不同，他無論拍戲或登台幾乎不化妝，暴雨淋身仍維持鏡頭前的自然神情，這份風格成為他最具辨識度的標誌。
經紀人霍汶希曾透露，謝霆鋒演出前僅「簡單噴水保濕」，沒有專職化妝師，甚至因堅持不上妝導致化妝師離職。謝霆鋒也曾直言：「化妝太脂粉氣，男人就該有荷爾蒙！」這份態度在極端環境中特別明顯——拍攝《怒火・重案》時，他在40度高溫下連續打戲18小時，拒用吸油紙、只以礦泉水潑臉降溫；2025年中秋於重慶開唱時，暴雨中仍堅持演出，被網友稱讚「遇水更帥」，與同場藝人形成強烈對比。
45歲的他依舊維持精實體態，靠拳擊、器械訓練與低糖飲食維持線條，拒絕醫美，只以規律作息與食補維持膚況。音樂上，他能以一套服裝、數把吉他完成3小時全開麥演出，吉他弦斷時甚至改以鼓槌救場；影視方面更奪下香港金像獎多項殊榮，角色轉換游刃有餘。
謝霆鋒的自然形象引發關注，也讓「回歸真實」成為演藝圈近年討論焦點。雖有人認為不上妝顯得不夠講究，但不少觀眾支持他的選擇，認為這是對「實力重於包裝」的信念延伸，也讚賞他的努力，認為「自律就是最好的醫美」。當行業越來越倚賴視覺包裝時，謝霆鋒用行動展現：真誠與專業，本身就是最具說服力的魅力。
