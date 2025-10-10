謝霆鋒演唱會驚見「99%相似分身」！500人包圍狂拍陌生帥男 保全吼：那是假的啦

謝霆鋒10月6日在重慶舉辦演唱會，怎料出現一名外型、造型都極似本尊的男子，意外引發大規模圍堵。現場超過500名歌迷瘋狂追逐拍照，保全人員聲嘶力竭大喊：「那是假的！散了！」卻仍無法阻擋人潮，畫面隨即在網路上瘋傳。

這位「分身」其實是職業模仿者易鋒。他頂著謝霆鋒招牌髮型、戴墨鏡、穿同款皮衣現身演唱會場外，在夜色與氣氛烘托下，被不少歌迷誤認成偶像本人。即使有些人知道他是「模仿版」，仍紛紛圍上前合照。現場目擊者形容，保全幾乎忙到失控，反覆高喊：「假的！散了啦！」然而無濟於事，甚至有保全人員無奈說：「嗓子都快喊冒煙了。」

廣告 廣告

更誇張的是，易鋒入場時，由於相似度太高，保全一度差點啟動VIP保護機制。散場後他被人群圍住、寸步難行，只能原地停下配合拍照。

事後，易鋒在社群發文澄清，稱自己是重慶本地的普通歌迷，穿同款服裝只是想支持偶像，並為現場造成的混亂向保全人員致歉：「真的麻煩他們了。」

延伸閱讀

王菲現身日本機場！走路霸氣十足，謝霆鋒緊隨女友「像小跟班」畫面超有愛

謝霆鋒和18歲兒子Lucas出遊！「插口袋走路」背影複製貼上 網笑：根本雙胞胎