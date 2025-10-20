謝霆鋒美食地圖〡謝霆鋒香港鋒味地圖大公開！餐廳集中港島區這兩個地方？

謝霆鋒自從拍攝《12道鋒味》節目之後就與美食結下不解之緣，更從歌手升級為大廚，展示其實力所在。早前與Google地圖合作推出「霆鋒的香港鋒味」美食地圖，精選多間香港餐廳，其亦有在社交平台不時推出探店的餐廳，讓大家更能了解霆鋒喜歡去什麼香港餐廳！想知道謝霆鋒喜歡的餐廳清單，就要看看Yahoo Food的內文介紹。

謝霆鋒在個人社交平台拍片笑言表示，平時去旅行和自己最親近的，可能就是Google Map！因自己平時喜歡搜尋附近有什麼好吃的，究竟距離多遠，是否需要坐車還是走路。所以就將自己在香港經常會去的一此餐廳，將這些美食Hot Spot儲存在Google Map上面。讓大家可以從此在Google Map下載霆鋒專屬的美食地圖。從餐廳清單看來霆鋒喜好是集中在港島區的灣仔及中環居多，大家以後多些去這些餐廳，說不定會有緣遇上霆鋒！

謝霆鋒在個人專頁分享其美食地圖。（圖：鋒味facebook）

謝霆鋒近日忙於舉辦巡迴演唱會。（圖：鋒味facebook）

1. Bánh Mì Nếm：米芝蓮推介越式法包

由在香港長大的越南籍KOL Kiki Phung主理的越南法包店品味Bánh Mì Nem，其法包由本地工廠以越式風格製成，而越南扎肉、雞肝醬等靈魂配料就由越南直送，開業短短幾個月已榮獲米芝蓮推介。就連謝霆鋒都親自捧場，大讚五花腩好吃，口感香脆且配搭豐富。

地址：灣仔皇后大道東247-249號地舖（地圖按此）

電話：9899 1247

營業時間：12:00-19:00

霆鋒特別有拍片介紹。（圖：鋒味facebook）

霆鋒特別喜歡吃Banh Mi。（圖：鋒味facebook）

2.我杯茶：招牌絲襪奶茶

我杯茶的招牌名物是絲襪奶茶，其奶茶茶膽以3款茶葉調配，入口份外香滑順喉，帶有茶香且不會過甜。另外店內還有即叫即製的蔥花滑蛋治，香滑的炒蛋配上烘脆多士，味道一流。

地址：灣仔春園街6號永興樓地下（地圖按此）

電話：2386 0007

營業時間：07:00-19:00

我杯茶。（圖：openrice）

3.嬌姐小廚：前合時小廚創辦手工粵菜

合時小廚自結業後，其創辦人林淑嬌在灣仔另立門戶「嬌姐小廚」，由幾個廚房舊部繼續推出多道享負盛名的手工小菜，吸引不少名人前往惠顧。就連盧覓雪也是座上客，特別喜歡花雕鴨舌凍、剁椒蒸馬友及花雕雞油蒸肉蟹等。

地址：灣仔交加里32號（地圖按此）

電話：2333 9013

營業時間：12:00-23:30

花雕鴨舌凍。（圖:盧覓雪）

4.坤記煲仔小菜：煲仔飯界名店！米芝蓮推介+必食白鱔煲仔飯

提到最強煲仔飯，怎少得獲得米芝蓮必比登推介的坤記煲仔小菜。這間人氣排隊店搬至新舖後，繼續人氣旺盛，全因用瓷煲和火山石製作煲仔飯，加上飯底用了三種米混合而成，富有米香且粒粒均勻。食客最愛的白鱔煲仔飯，就被大讚魚肉彈牙爽口，簡單配以秘製豆豉汁，已經美味得難以忘懷，難怪一開門就座無虛席。

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖（地圖按此）

電話：2803 7209

營業時間：17:30-22:30

坤記煲仔小菜煲仔飯大受歡迎。（圖：openrice）

5.喜萬年酒樓：人氣老牌酒樓！必試炭燒乳豬

喜萬年酒樓前身是喜萬年酒樓夜總會，當年不少歌星如李龍基、李麗霞（黑妹）等均會在此登台。2013年遷址至英皇集團中心至今，相信平日定必吸引不少明星到此用餐，著名菜名有炭燒乳豬、生炒骨、金錢雞及羊城馬站煲等等。

地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地庫（地圖按此）

電話：2528 2121

營業時間：11:00-15:30、18:00-23:00

乳豬是人氣名物。（圖：openrice）

霆鋒美食地圖其餘精選餐廳可參考以下列表

備註：霆鋒的香港鋒味清單內提及的After you已結業及Testina將於本年底結業。

6.明閣（灣仔）

地址：灣仔港灣道23號鷹君中心2樓（地圖按此）

電話：2878 1212

營業時間：11:30-14:30、18:00-22:00

7.Danji Hong Kong

地址：灣仔日街6-7號日新樓地下A號舖（地圖按此）

電話：2623 9983

營業時間：12:00-15:00、17:00-23:00

8.Caprice

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓（地圖按此）

電話：3196 8860

營業時間：12:00-14:00、18:30-20:30（星期一休息）

9.Carbone

地址：中環蘭桂坊雲咸街33號LKF Tower 9樓（地圖按此）

電話：2593 2593

營業時間：12:00-14:30、18:00-22:30

10.Amigo

地址：跑馬地黃泥涌道79A號雅谷大廈地舖（地圖按此）

電話：2577 2202

營業時間：12:00-14:30、18:00-22:00

11.低調高手大街小食

地址：筲箕灣東大街廣信樓B3號舖樓下（地圖按此）

電話：5592 4100

營業時間：13:00-21:00

12.Amber

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓（地圖按此）

電話：2132 0066

營業時間：12:00-16:00、18:00-00:00

13.灣悅賞‧中菜

地址：灣仔港灣道1號8樓（地圖按此）

電話：2332 9383

營業時間：11:30-15:00、17:30-22:30

14.Fiata Pizza

地址：中環士丹頓街2號（地圖按此）

電話：6032 6626

營業時間：12:00-14:30、18:00-21:30

15. LPM Restaurant & Bar

地址：中環皇后大道中80號H Queen's UG樓1號舖（地圖按此）

電話：2887 1113

營業時間：（星期一至五）12:00-14:30、18:00-22:00；（星期六至日）12:00-15:00、18:00-22:00

16.Samsen

地址：灣仔石水渠街68號地舖（地圖按此）

電話：2234 0001

營業時間：（星期一至四）12:00-15:00、18:00-22:00；（星期五至日）12:00-15:00、18:00-23:00

17.一樂燒鵝

地址：中環士丹利街34-38號地舖（地圖按此）

電話：2524 3882

營業時間：10:00-20:30

18.街頭火鍋

地址：銅鑼灣謝斐道496號金利文廣場2樓（地圖按此）

電話：2616 9918

營業時間：18:00-01:00

19.新景園咖喱小廚

地址：灣仔春園街20號地舖（地圖按此）

電話：2574 9172

營業時間：（星期日及公眾假期休息）11:30-14:30、18:30-20:30

20.SOMM

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓（地圖按此）

電話：2132 0055

營業時間：12:00-14:30、17:30-21:30

21.TATE Dining Room

地址：上環荷里活道210號地舖及1樓（地圖按此）

電話：2555 2172

營業時間：（星期二至四）17:30-00:00、（星期五至六）12:00-15:00、17:30-00:00

21.駿景軒

地址：灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店2樓（地圖按此）

電話：2961 3330

營業時間：12:00-16:00、18:00-22:00

22.金鳳茶餐廳

地址：灣仔春園街41號春園大廈地舖（地圖按此）

電話：2572 0526

營業時間：06:45-19:00

23.志魂

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓（地圖按此）

電話：2643 6800

營業時間：（星期一至六）13:30-14:00、18:00-20:00、20:30-22:30

24.永

地址：上環威靈頓街198號The Wellington29樓（地圖按此）

電話：2711 0063

營業時間：（星期一至六）18:00-00:00

25.Bones & Blades

地址：西營盤第二街1號東祥大廈地舖（地圖按此）

電話：2517 4266

營業時間：12:00-21:00

26.蘭芳園

地址：中環結志街2號地舖（地圖按此）

電話：2544 3895

營業時間：（星期一至六）07:30-18:00

27.Bo Innvation

地址：中環砵典乍街45號H Code 1樓（地圖按此）

電話：2850 8371

營業時間：12:00-15:00、18:00-23:00

28.廚魔名人坊

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場食通天11樓1102號舖（地圖按此）

電話：9139 3200

營業時間：11:30-15:00、17:30-23:00

