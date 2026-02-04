Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
杭州食客誤認謝霆鋒餐廳？餐後不適求償醫藥費遭拒 謝霆鋒到底有無開餐廳？
Chef Nic在內地魅力沒法擋，有杭州食客特意前往一間名為「鋒 香港滋味」的餐廳，想一嚐Chef Nic手勢，誰知竟然搞了個大烏龍？即睇Yahoo Food內文：
近日杭州一宗消費糾紛成為網民熱話，據浙江電視台《1818黃金眼報道》報導，一名男子與友人到商場一間名為「鋒・香港滋味」的餐廳用餐後感到身體不適，索償醫藥費被拒，但引起討論原因竟然更關一個「鋒」字？
港式餐廳用餐後不適
事緣1月18日，張先生在杭州來福士中心的「鋒・香港滋味」餐廳享用人民幣138元的雙人套餐。據張先生描述，用餐後僅半小時，兩人便出現腹脹、噁心及反胃等徵狀。次日就醫被診斷為「胃腸功能紊亂」，醫藥費為35元。
索償醫藥費被拒
張先生其後向餐廳投訴，希望索償35元醫藥費及退還餐費卻遭到餐廳拒絕。餐廳強調診斷報告未列明為「食源性問題」（即食物中毒），缺乏直接證明，而且報告中也沒有結論證明張先生當晚胃部不適，是由於進食不清潔食物而導致，張先生更沒有嘔吐及腹瀉等病症。餐廳表示，如果張先生對餐廳衛生存疑，亦歡迎他向相關部門投訴，他們會全力配合。張先生則表示，他曾向醫院查詢，醫院方面指出，除非情況嚴重，否則醫生不會輕易開出「食物中毒」證明。
誤以為Chef Nic所開
這宗個案之所以引發關注，主因是張先生坦言自己是衝著「謝霆鋒」的名頭而來。他認為謝霆鋒曾主持美食節目，在內地名氣大，加上店名有個顯眼的「鋒」字，自然聯想到是謝霆鋒的旗下品牌。餐廳對此大感無奈，澄清店名中的「鋒」字純粹取自其中一位香港合夥人的名字，與謝霆鋒完全無關，「鋒」字亦一個相當常見的名字。更強調從未以此作宣傳噱頭，每當顧客詢問時都會如實相告。
想試Chef Nic手勢？上網買即可！
其實就算是在香港有不少以「鋒」字命名的餐廳，較出名的餐廳就有灣仔「鋒膳」，但其實它們均與謝霆鋒並無關係，在香港亦甚少會產生過這樣的誤會。查看資料，其實Chef Nic並未曾開過餐廳，但想試Chef Nic的手勢，其實可以在其官網購買其品牌「鋒味」的出品，包括湯麵、咖啡、湯包等等，在香港更是買滿$500就免運費。
