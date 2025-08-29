謝霆鋒和18歲兒子Lucas出遊！「插口袋走路」背影複製貼上 網笑：根本雙胞胎

近日，謝霆鋒和18歲大兒子Lucas（謝振軒）在迪拜度假的同框照掀起熱烈討論！父子倆不僅穿上同款紅色賽車服，在卡丁車場飆速較勁，動作默契十足，更被捕捉到黑衣、墨鏡、雙手插口袋的街拍畫面，神似度高到讓網友驚呼：「根本是雙胞胎！」

另外，網路也流出一張兩人先前疑似在滑雪場的合照。謝霆鋒梳起招牌背頭，完全看不出已45歲，而Lucas頂著一頭捲髮，青春氣息十足。父子倆面對鏡頭微笑，更顯五官神似。

許多網友稱讚Lucas完美融合父母基因，既有謝霆鋒的深邃輪廓，也遺傳張柏芝的精緻五官。他不僅學業亮眼，15歲就完成劍橋物理系五年課程，還設計過機械手臂，被香港科技館收藏；不久前，他還為爸爸設計了一件在演唱會上穿的T恤，謝霆鋒演出後公開感謝「設計師兒子」，父子互動超溫馨。

謝霆鋒的「逆齡感」也被熱烈討論，即使和剛成年的兒子同框，也沒有巨大的年齡差異感，被讚依舊「少年感滿滿」。不少人認為，他多年自律生活與熱愛廚藝、養生的習慣，是保持狀態的祕訣。

雖然過去曾有少數網友質疑「偏心長子」，但事實上謝霆鋒和張柏芝離婚後，仍盡力共同守護孩子成長，父子感情也越來越緊密。Lucas如今更展現「長兄如父」的一面，幫忙照顧弟弟，獲得不少好感。這回父子難得高調同框，不僅打破親子不和睦的傳言，也被視為謝霆鋒重塑家庭形象的關鍵一筆。

