謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯

早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。

謝霆鋒45歲生日當天發布影片，顯示他與爸爸謝賢及媽媽狄波拉一起吃大餐。（微博@鋒味影片）

謝霆鋒與媽媽狄波拉一起吃芝士炒飯。（微博@鋒味影片）

謝賢入行逾70年，2022年憑《殺出個黃昏》首奪香港電影金像獎最佳男主角，成為影帝後卻「息影」，近年沒有拍戲，反而被拍到需坐輪椅出入，亦甚少公開露面。而在謝霆鋒的影片中，見到他與廚師昭師傅握手打招呼，而昭師傅特別拍拍謝賢的肩膊以示問候，戴着鴨舌帽的謝賢則精靈地作出反應，向昭師傅揮手示意，可見精神不俗。

廚師昭師傅拍拍謝賢的肩膊以示問候，謝賢揮手示意。（微博@鋒味影片）

謝霆鋒介紹滿桌美食後，見到狄波拉坐在兒子身旁，母子一同吃芝士炒飯時，拉姑更吃得一臉滿足。而吃完滿桌美食後，一家三口拿起茶杯喊「飲杯」，謝賢亦把手高高舉起，看來吃得很開心。