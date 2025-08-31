王菀之內地巡唱 深圳武漢站同告取消
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。
謝賢入行逾70年，2022年憑《殺出個黃昏》首奪香港電影金像獎最佳男主角，成為影帝後卻「息影」，近年沒有拍戲，反而被拍到需坐輪椅出入，亦甚少公開露面。而在謝霆鋒的影片中，見到他與廚師昭師傅握手打招呼，而昭師傅特別拍拍謝賢的肩膊以示問候，戴着鴨舌帽的謝賢則精靈地作出反應，向昭師傅揮手示意，可見精神不俗。
謝霆鋒介紹滿桌美食後，見到狄波拉坐在兒子身旁，母子一同吃芝士炒飯時，拉姑更吃得一臉滿足。而吃完滿桌美食後，一家三口拿起茶杯喊「飲杯」，謝賢亦把手高高舉起，看來吃得很開心。
61歲張達明近況曝光 身體暴瘦需撐拐杖 好友攙扶健康惹關注
現年61歲的藝人張達明，昔日口齒伶俐兼擅長搞笑，於2011年確診鼻咽癌後一直與病魔搏鬥，體重一度瘦至剩下40公斤（約88磅），近年抗癌成功逐步復出幕前Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
女神配對計劃︳百萬律師劉啟進post梁敏巧童年「合照」官宣得米？網友笑「準備緊擺酒用嘅成長片段」
TVB《女神配對計劃》節目中早前拍攝完畢，不過似乎堅係令幾對男女感情突飛猛進，即使節目未播晒，羅毓儀、葉蒨文等女神都被網民見到同節目中嘅追求者出街。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「蕉皮」朱永棠孖老婆拍片介紹美食 譚凱欣曾拍檸檬茶廣告俘虜少男心
現年57歲嘅朱永棠，曾與陳小春及謝天華等人組成唱跳組合「風火海」出道，並因參演《古惑仔》系列電影中「蕉皮」及「巢皮」爆紅。佢喺2010年決定前往內地居住及發展，除咗直播、登台、出唱片及拍劇之外，佢仲開設個人抖音帳戶，近日仲同太太譚凱欣（Nicole）一同拍片介紹美食，唔少人大讚Nicole保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
玫瑰戰爭︳陳自瑤祝「老公錫晒」 楊茜堯想回「你都係」立即煞掣 馬國明陳豪旁邊陰陰咀笑
曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
32歲朴寶劍七夕亮相香港粉絲見面會，11件零負評學霸男神不得不知的成長史
韓國男神朴寶劍香港開粉絲見面會來了！寵粉的他，日前來到香港機場已經為粉絲們逐一簽名，更有香港市民今日在旺角街頭「野生捕獲」朴寶劍本人，他跟粉絲們揮手後便上車到粉絲見面會，過程表現出親民友善一面，難怪寶劍在香港都圈粉不少，為他而著迷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
歐倩怡以註冊運動營養學家亮相HOYTV 分享囡囡曾因轉校情緒崩潰
一直被認為係模範夫妻嘅郭晉安與歐倩怡（Cindy）於去年無預警下宣布結束18年婚姻，離婚後二人寄情工作，簽約新經理人嘅歐倩怡重返幕前，以註冊運動營養學家身份為HOY TV拍攝《健康關注組》，近日在一次以嘉賓身份上節目分享如何開解女兒轉校後嘅焦慮情緒。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
COLLAR 演唱會｜跳唱《Back In The Game》、《Riding High》展現團魂 Candy 歌藝大躍進 Gao 壓軸獻唱感動全場
女團 COLLAR 星期四（28日）晚喺亞博舉行《COLLAR "GAME ON" LIVE 2025》演唱會頭場，開場以出道作品《Call My Name!》同觀眾熱身。七個女仔身穿銀色閃石套裝喺台上高位霸氣登場，唱完首段後隨即走到後台，再彈跳現身台中央唱出「hold your breath now」，並走近觀眾，為演唱會打開序幕。COLLAR 之後一連唱出多首快歌，包括《Run Boy Run》、《idc》、《暴走女團》，展現強勁舞步，推高現場氣氛。七個成員各自有 solo 表演部份，但就係 cover 其他作品，未有唱出個人歌曲。其中，Candy solo 唱《白夜行》展現穩定水準，台下觀眾掌聲不絕。另外，隊長 Gao 嘅 solo 部份亦有驚喜，溫柔唱出《Good-bye days》為演唱會增添幾分感動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃淑蔓捲「W姓女歌手」風波 本尊回應：大家唔使估
近日一名跨性別人士，在網台節目《情感關注組》中以電話訪問形式向主持人Dada和子羽爆料，透露曾跟W姓女歌手有過一段情，並指女方知道對方有另一半時仍堅持在一起，更指以對方的年紀，床上功夫已經很深厚。主持人追問歌手身份，當事人提供了9大線索：1. 歌手 2. 胸大 3. 曾唱過為人皆知的主題曲，推出出道作時只有十多歲 4. 曾有新聞指她與另一位歌手有拗撬 5. 本身簽約了唱片公司，後來有唱電視劇集主題曲或片尾曲 6. 曾拍攝女性用品廣告 7. 幾姣8.現時仍活躍於幕前 9. W姓！」主持人曾競猜過幾位女星，包括：林欣彤、JW、衛蘭，但都遭當事人否認。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 4 小時前
許正宇今午3時半主持發行銀色債券記者會
財經事務及庫務局局長許正宇今日(29日)下午3時30分主持發行銀色債券記者會。AASTOCKS ・ 1 天前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
點心放題突發$118！京都大酒樓4小時點心放題6折 任食即叫即蒸點心/煎炸小品/香滑腸粉+再送養生燉湯
如果你都是點心愛好者就要注意了！因為位於黃大仙、大埔的京都大酒樓快閃推出點心放題低至6折，而且人均只需要$118起，即可食盡50款美食，當中包括即叫即蒸點心、煎炸小品、香滑腸粉、粥粉麵飯等，而且更送養生燉湯、煎海蝦、紅燒乳鴿，歎黑椒金錢肚、北菇棉花雞、蠔皇叉燒包、南乳豬手，絕對超值！立即上KKday入手，約齊朋友、家人食夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
銀色債券2025｜新一批銀債保證息3.85厘 最高發行550億 即睇認購日期及重要事項(更新)
銀色債券2025｜政府今午(29日)宣布發行第10批銀色債券(下簡稱「銀債」)，保底息3.85厘，目標發行額500億港元，最高可酌情上調至550億港元。基本交易條款與往年保持一致，設定為每手本金1萬港元、年期3年，每半年派息一次。《am730》特此整合今次銀色債券的重要內容，方便讀者一文睇清。am730 ・ 1 天前
中國五大銀行不良貸款暴增、淨利差創歷史新低 金融系統藏隱患
受經濟成長放緩和薪資停滯的影響，中國消費者的信心和借貸意願受到打擊。據《金融時報》周五（29 日）報導，中國五大銀行近期公布的財報顯示，多項業務表現惡化，消費信貸違約率上升和淨利差縮窄，更凸顯了金融系統的潛在壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 1 天前
日本《鬼滅》擊敗中國《哪吒》勢成香港全年票房冠軍
最新本港票房數據顯示，日本動畫電影《鬼滅之刃無限城篇》結局分3集推出，首部曲「第一章：猗窩座再襲」8月14日在港上映至今，票房截至昨日（28日）下午4時，已經衝破6422萬港元，超越《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）6415萬港元的成績，依走勢有望挑戰冠軍《F1電影》6933萬元。Yahoo財經 ・ 1 天前
稻香中期轉蝕3696萬下半年勢艱難 擴「兩餸飯」外賣自救
飲食集團稻香控股（0573）昨日公布中期業績，期內由盈轉虧、虧損3,696萬元，去年同期錄得純利402萬元，收入按年跌11%至11.4億元，每股虧損0.0364元，不派中期息。稻香稱期內內地及香港餐飲業繼續面臨嚴峻挑戰，受到「出境遊」尤其是「北上消費」嚴重影響。鑑於香港市場的結構變化以及中國內地消費模式的轉變，下半年勢am730 ・ 1 天前
中國股市能否牛下去 就看逾160萬億元居民存款的了
【彭博】— 中國的小散戶勢將助股市上漲一臂之力，帶來了他們的巨額儲蓄將推動A股更上一層樓的希望。Bloomberg ・ 21 小時前
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
馬會2024/25年度稅前利潤353億元 內地客創新高 回饋社會391億元
香港賽馬會(馬會)今日(29日)舉行周年大會，並於會後公布截至2025年6月30日止的2024/25財政年度業績。稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)按年增0.5%至353億港元，佔總收入72%，期間貢獻社會更高達391億元。am730 ・ 1 天前