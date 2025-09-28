謠傳不孕 巴基斯坦家長拒讓女兒接種子宮頸癌疫苗

（法新社伊斯蘭馬巴德28日電） 巴基斯坦首次推動全國預防子宮頸癌疫苗注射計畫，但因謠傳疫苗會導致不孕等錯誤說法，家長因此讓醫護人員吃閉門羹 ，甚至有學校因此停課多日。

巴基斯坦這次實施接種HPV疫苗計畫，原設目標應有1100萬名女孩接受施打，但截至今天計畫結束時，僅約半數完成接種。

HPV疫苗是為了預防「人類乳突病毒」（HPV）感染而設計的疫苗，可預防子宮頸癌等疾病。

法新社報導，巴基斯坦長期流傳著一種陰謀論，說西方製造疫苗目的在抑制穆斯林人口增長，這類說法也經常出現在網路上。同時，還有謠言指稱疫苗會影響年輕女孩的荷爾蒙，甚至助長婚前性行為。而在當地，婚前性行為是項禁忌。

廣告 廣告

疫苗工作人員賽哈拉（Ambreen Zehra）在喀拉蚩 （Karachi）一處中下階層社區挨家挨戶拜訪時告訴法新社說：「有些人拒絕配合，甚至關門不理我們，還有人故意隱瞞女兒的年齡。」

不願透露姓名的聯邦衛生官員指出，最終只約一半的女孩有接種。

拉瓦爾品第（Rawalpindi）近郊的一名教師透露，在她任教的學校中，因學生家長拒絕同意，導致沒有任何學生接種疫苗，她說，這種狀況也發生在其他鄉村學校。

另一名衛生官員指出，一些私立學校甚至以停課數日方式，來規避疫苗工作人員造訪。

世界衛生組織（WHO）核准HPV疫苗預防子宮頸癌，這是安全又具科學基礎的計畫，長期來在全球逾150國家拯救無數性命。

子宮頸癌在巴基斯坦等中低收入國家尤為致命，根據聯合國兒童基金會（UNICEF），每年約有5000名巴國女性罹患子宮頸癌，約2/3不治身亡，而實際數字可能更高。（編譯：紀錦玲）