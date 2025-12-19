【譚仔三哥米線】三哥火鍋兩大湯底回歸！邊爐套餐只需$59 （即日起至優惠結束）

譚仔三哥邊爐兩大湯底皇牌水煮湯和超人氣蝦湯載譽回歸！皇牌水煮湯底預設配鴨血和滑牛肉，而超人氣蝦湯底預設配蝦和藍青口，邊爐套餐連埋1份精選食材、1份菜籃、1份主食和1杯凍飲，堂食限定優惠只需$59！兩款邊爐套餐可免費轉配其他湯底，詳情請參考店內餐牌。

供應時間：晚上6時起（只限堂食）

日期：即日起至優惠結束

地點：譚仔三哥米線分店

