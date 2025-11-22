張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
【譚仔三哥米線】三哥全新常餐 嘟八達通買一送一（21/11-04/12）
譚仔三哥推出全新常餐激抵堂食優惠，由即日起至12月4日，只要用八達通付款購買常餐，即可享買一送一，平均每人十幾蚊就食到個 full set！
三哥全新常餐買包括沙嗲牛肉麵、烘肉桂焦糖多士、煎蛋 / 細炒蛋及熱飲，每日每店限售 30 套，手快有手慢無！
—
日期：2025/11/21 - 2025/12/04
地點：譚仔三哥米線分店
＝＝＝＝＝＝＝
