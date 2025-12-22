【譚仔】麻辣口水雞 / 香蔥豉油雞配清湯米線 快閃價 $38（12/22起）

而家到譚仔嗌麻辣口水雞 / 香蔥豉油雞配清湯米線，快閃優惠價只係 $38，想食惹味又刺激嘅麻辣口水雞或蔥香濃郁嘅香蔥豉油雞都得，想食得豐富啲，仲可以加配一人小食同飲品！

日期：2025/12/22起

地點：譚仔米線分店

