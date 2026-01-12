【譚仔】限時放餸 兩碗過橋米線低至$79（即日起至18/01）

由即日起至1月18號，晚市到譚仔用APP叫兩碗過橋米線只而$99，譚仔APP VIP尊享優惠用戶仲可以同時用埋晚市8折優惠，即係兩碗過橋米線只需$79！

想再滿足啲，仲可以加$12 配紅油木耳/紅油青瓜，或加$14 配四川青椒皮蛋/麻辣豬耳，同埋加$11就有杯錫蘭紅茶底嘅譚仔凍檸茶！

日期：2026/01/12 - 2026/01/18

地點：譚仔米線分店

