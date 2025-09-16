【譚仔三哥米線】低至$49享最新「撈BEST薯粉」配單骨雞翼、鳳尾蝦

譚仔三哥又有新作！今次推出「撈BEST薯粉」三酸撈薯粉，由老牌陳醋混合精煉麻椒、鮮辣椒秘撈而成三酸汁，配上爽滑彈薯粉，仲有單骨雞翼和鳳尾蝦配料，低至$49就可以食到！用三哥App落單，更可以用優惠價$5升級一人餐，歎埋全新「姐姐不打不雙色檸檬茶」！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至優惠結束

地點：譚仔三哥米線分店

廣告 廣告

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit