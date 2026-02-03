【譚仔三哥米線】食米線免費送「新年啵 食三哥」利是封（即日起至優惠結束）

八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
譚仔三哥米線送限量利是封！即日起到譚仔三哥米線，惠顧任何一餸或以上米線（可轉：薯粉/油麵/蒟蒻麵/菜底）、過橋米線、推廣米線、早餐、下午茶餐、午市套餐、晚市套餐或邊爐套餐，即可以免費送「新年啵 食三哥」利是封一包，每包利是封有6款不同款式利是，數量有限，換完即止。
日期：即日起至優惠結束
地點：譚仔三哥米線分店
【U士多】壽桃牌刀削麵 $19.9/箱、好棧紅燒鮑汁鮑魚 $88/2罐（即日起至12/02）
今期U士多有壽桃牌刀削麵手提箱裝 $19.9/箱、好棧紅燒鮑汁鮑魚4隻裝 $88/2罐、嘉頓臻悅四重曲奇禮盒 $79/件、李錦記舊裝蠔油孖裝連贈品 $63.9/套、獅球嘜花生油優惠裝900毫升四支裝 $99.8/件、澳福記牛油小花曲奇朱古力味/原味 $18/件、利是脆片 $16.9/袋、雀巢咖啡Cappuccino卡布奇諾/IceBlack黑咖啡 $8/2罐、智利C.D.D紅魔鬼特級珍藏赤霞珠/梅洛紅酒/切粒子紅酒/莎當妮白酒 $83/2支、澳洲Rawson's Retreat洛神切拉子赤霞珠紅酒750毫升 $60/2支、Hennessy 軒尼詩 V.S.O.P 700毫升 $499/支！
【J.CO Donuts & Coffee】榛子提拉米蘇系列8折（即日起至08/02）
由即日起至2月8日，到J.CO購買任何榛子提拉米蘇系列飲品，即可享八折優惠！
六合彩今期頭獎高達4600萬！即睇過去10期攪珠結果
上期六合彩頭獎無人中，今期估計頭獎基金達4千6百萬。以下為1月31日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！
【壽司郎】食欲新春 蟹三味 $39（03/02起）
壽司郎2月3日起推出【食欲新春】，各款壽司、副餐盛大登場！新品包括蟹三味(水煮・生・蟹肉拌蟹膏) $39、北海道產特大帆立貝 $29、炙燒焦糖鵝肝 $17、黃金組合海苔包 $22、鹿兒島產間八 $22、棉花糖朱古力慕絲蛋糕 $22！
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
IKEA美食站2月新品｜$13歎金沙脆脆雞髀／情人節限定榛子朱古力新地／沙田荃灣獨家酥皮松露湯
IKEA 美食站又有新搞作！踏入 2月，為了迎接農曆新年及情人節，IKEA 香港宣布由 2月2日 起推出一系列期間限定美食。今次焦點落在「鹹蛋黃控」必試的金沙脆脆雞下髀，以及甜蜜滿分的榛子朱古力新地。另外，繼早前熱爆全城的酥皮龍蝦湯後，兩間指定分店更會獨家推出酥皮松露海鮮周打湯！即睇新品價錢及供應詳情，去 IKEA 掃貨前記得醫肚！
立春湯水｜立春養生要護肝 有冇爆肝要睇手掌？中醫教你湯水/穴位/養肝時間
立春湯水｜立春養生要護肝 想知有冇爆肝要睇手掌？中醫教你湯水/穴位/養肝時間；二十四節氣中立春為首個春天節氣，由冬天轉至春天，養生湯水、穴位等養生方法自然不同，不少人都知道春天要護肝，但該如何做？這次就請來註冊中醫師李依融為我們講解一下。
首爾機場快線 AREX 攻略2026: 購票教學、時刻表、優惠一篇睇晒！
一落機就想即刻衝去首爾市區？Trip.com 幫你整理好首爾機場快線AREX最強懶人包，由路線、時刻表、購票教學到獨家優惠，一篇睇晒點樣最快最抵玩！立即預訂，慳錢又慳時間！
【Don Don Donki】會員限定2月優惠（即日起至28/02）
DONKI APP推出會員2月份獨家專享優惠券，只要下載DONKI App做會員，即可享精選產品低至67折優惠，貨品包括刺身、壽司、急凍肉品、日本人氣禮盒、美妝用品等！會員只需登入「我的獎賞d錢包」> 「我的優惠券」，便可以兌換優惠券購買會員價商品。
生菜包食譜｜鴨鬆生菜包
平時酒樓會用乳鴿做鴿鬆，乳鴿起肉比較麻煩，用鴨胸取替乳鴿，效果都弓唔錯?，大家有機會不妨試試。大家有冇follow 埋文迪IG，裏面有好多食譜?，睇啱邊碟餸就㩒入，就有機會睇到食譜，我覺得幾方便?。 https://instagram.com/mandykitchen1121
【7-11】買肉醬意粉/忌廉卡邦尼意粉 送淳茶舍消茶普洱茶（即日起至06/02）
今個星期一至五，到7-eleven買意式焗肉醬意粉或忌廉卡邦尼意粉，即送淳茶舍消茶普洱茶（500毫升），快手搞掂一餐再有普洱茶幫你去油膩！
新年優惠2026｜Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 大減 HK$1,200，送 Galaxy Watch＋電子配件
新年換新機，Samsung 當然也送上新年開運賞回饋一眾粉絲。如果你是追求頂級螢幕體驗的創作人、需要高效多工的行動辦公族，或是想用大屏追劇打機的娛樂玩家，即日起至 1 月 31 日的新年優惠絕對是性價比極高的入手時機！
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
寵物友善食肆｜政府擬修例放寬狗隻入餐廳！首階段1000名額年中批出 惟3類食肆禁申請+違規罰$1萬
各位狗奴留意，以後帶主子出街食飯，終於不用只坐露天位捱熱捱凍？政府宣佈計劃修訂《食物業條例》，放寬食肆申請牌照容許狗隻進入，預計最快今年年中就會批出首輪申請！ 不過，並非所有餐廳都歡迎狗狗，新例下有嚴格規管，包括火鍋店等3類食肆將被禁止申請。即睇「寵物友善食肆」新措施詳情及狗主必知罰則！
【7-11】買油/米/罐頭/卷紙/廚紙/抹手紙滿$100即享8折（即日起至04/02）
由即日起至2月4日，到7-Eleven買油、米、罐頭、卷紙、廚紙、抹手紙滿$100，即享有8折優惠，趁新年前買齊精選日用品返屋企啦！
【UGG】官網新年優惠 最平低至4折（即日起至25/02）
UGG官網現正推出新年優惠，全場產品最平低至4折，官網特別推出FW25秋冬款式優惠低至6折，指定SS26新產品買1件即享9折優惠，買2件更有8折優惠，無論是經典雪靴還是流行單品皆可趁機入手。
中環網紅法餐疑爆食物中毒！4食客食生蠔沙律後屙嘔發燒 食安中心教路食蠔四大貼士
平時鍾意去蘭桂坊飲兩杯、食餐精緻Dining的朋友要留意！原本是不少人慶祝生日、打卡的熱門餐廳 L'Amour，近日竟然爆出食物中毒個案。根據衞生防護中心資料，兩組食客在這間主打法日Fusion菜的名店食完飯後，竟然出現嘔吐、腹瀉等病徵。目前衞生防護中心及食物安全中心仍繼續調查，文末更有食安中心給市民四招安全食蠔。
日男9500萬去年丟光今又劫！ 表面兌換黑幕內鬼日男曝光
這起跨日港的連環巨額劫案如電影情節般離奇，主角是從事日圓運往香港兌換的集團，他們幾乎每日運送鉅款，卻連遭歹徒鎖定。 周四晚東京上野街頭，3名日本人與2名中國人運載4.2億日圓（約2127萬港元）現金時，被3名匪徒噴催淚噴霧劫走3個行李箱，匪徒逃逸後棄車撞人輕傷一名路人。
只有春天才看得到這極致美景！電車與櫻花同框美照拍攝景點7選
美好的櫻花季節將至，在粉嫩櫻花的妝點下，平時習以為常的街景、市容都會變得煥然一新，看著電車從櫻花林蔭道疾駛而過的景象，更是讓人心中不自覺驚嘆「這就是日本！」。在日本你可以看見電車在櫻花的陪伴下從油菜花田駛過，或是電車與東京晴空塔®、隅田川沿岸櫻花同框的都會風景等等，隨手一拍都是能上傳社群的話題美照，也能讓人一眼就看出是在日本當地所拍到的櫻花風景，即使不是鐵道迷也都為此美景癡迷。一起來看看東京7個電車＆櫻花絕美攝影景點，用另一個風格來品味日本的春天！ 首圖：西武鐵道提供
【百佳】網店買洗衣棒買3送3＋送雙層保溫購物車、電水壼等總值$482.7禮品（即時起至05/02）
由即日起至2月5日，去百佳網店買潔霸超濃縮殺菌洗衣棒，買3件送3件，同時即送總值$482.7禮遇！