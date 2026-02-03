【譚仔三哥米線】食米線免費送「新年啵 食三哥」利是封（即日起至優惠結束）

美好的櫻花季節將至，在粉嫩櫻花的妝點下，平時習以為常的街景、市容都會變得煥然一新，看著電車從櫻花林蔭道疾駛而過的景象，更是讓人心中不自覺驚嘆「這就是日本！」。在日本你可以看見電車在櫻花的陪伴下從油菜花田駛過，或是電車與東京晴空塔®、隅田川沿岸櫻花同框的都會風景等等，隨手一拍都是能上傳社群的話題美照，也能讓人一眼就看出是在日本當地所拍到的櫻花風景，即使不是鐵道迷也都為此美景癡迷。一起來看看東京7個電車＆櫻花絕美攝影景點，用另一個風格來品味日本的春天！ 首圖：西武鐵道提供

LIVE JAPAN ・ 2 小時前