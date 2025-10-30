【譚仔三哥米線】3餸米線連小食飲品低至$54

譚仔三哥推出全新極抵晚市套餐優惠，番茄湯雞肉墨丸豆卜米線連小食、飲品低至$54，小食可選土匪雞翼、素菜卷串燒，以及1人皮蛋，再用三哥 APP限定VIP晚市8折優惠，更有特價優惠低至$43！還有，可以用優惠價加配小食，青瓜/ 雲耳加$6、清湯浸菜加$12、香烤豬頸肉加$18。套餐於下午5時起供應，VIP優惠只適用於下午5時半後。

—

日期：即日起至優惠結束

地點：譚仔三哥米線分店

供應時間：下午5時後

＝＝＝＝＝＝＝

