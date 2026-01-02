譚光舜指滿意去年訪港旅客數字 冀賀歲活動進一步吸引旅客(羅泳思報道)

【Now新聞台】本港旅遊業去年保持增長勢頭，旅遊業議會主席譚光舜稱，有信心去年全年旅客量達4900萬人次目標，又會協助新任旅遊界立法會議員江旻憓盡快熟悉業界發展。

剛過去的四天聖誕連假，每天有逾110萬人次出入境，訪港旅客四天累計佔約60萬人次。而去年首11個月訪港旅客突破4500萬人次，超越2024年全年訪港旅客量。

旅議會主席譚光舜在本台節目大鳴大放稱，整體旅遊業表現理想，有信心25年訪港旅客累計有4900萬人次，期望當局如常舉辦農曆新年煙花匯演等賀歲活動，並配合內地春節長假期，將活動分散不同日子舉辦，帶動各行業受惠，相信農曆新年旅客量會有增長。

旅議會主席譚光舜：「農曆年是否應該再放煙花，我們議會也好，我自己個人也好，或業界甚至有議員都覺得贊成。我們是否應該向前看，其實都是正確的，所以不是百分百要有沒有煙花拘泥於這形式，但有煙花當然會更好，表演甚至球賽等，我們都可以做。」

旅遊界立法會議員江旻憓正式上任，有份為她助選的譚光舜稱，會協助江旻憓盡快熟悉業界運作和發展。

譚光舜：「我們絕對會幫忙，因為她較弱的地方是經驗，經驗不可以一月一日宣誓就期望她馬上可以知道、認知全部，這方面希望我們可以商會、旅議會的經驗。就她認知不足，我們可以很快給她資訊或與她一起傾談或一起努力工作。因為我自己都見她很多次，她個人的熱誠都很好，大家的思維可能擦出些新火花也未定。」

至於政府正就啟德郵輪碼頭招標新營運商，譚光舜認同要用KPI量度營運商有否充分用好碼頭，增加更多郵輪停泊。

