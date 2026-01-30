專訪炎明熹｜曾忐忑不再做歌手 受粉絲苦等打動
譚嘉儀爆未收到2年前個唱酬勞 主辦方似人間蒸發 不解對方仍能活躍娛樂圈
譚嘉儀2011年參加歌唱選秀節目《超級巨聲3》入行，多年嚟拍劇及主持機會不斷，仲唱過多套劇集歌曲，發展尚算不俗，直至去年3月爆喊地宣布離開效力14年嘅TVB。現時譚嘉儀經常於社交平台分享旅行、食好住好嘅奢華生活，被指生活富貴；不過，面對拖糧之行為，佢就冇晒對方符。
譚嘉儀曾經喺2024年假演藝學院舉行一連三場演唱會《Be With You演唱會2024》，更加喺尾場碌人情卡邀請偶像鄭秀文擔任壓軸嘉賓，並合唱歌曲《捨不得你》。事隔一年多，譚嘉儀嘅個人演唱會近日再度成為焦點，原因竟然係因為主辦單位欠薪未清。曾為譚嘉儀個唱擔任和音嘅Kasey Pong日前於社交平台上公開指責主辦方Two Ally Workshop，怒斥自演唱會後一直未發放酬勞，令佢感到極度無助。她怒斥：「主辦方 Two Ally Workshop一直唔出糧，我哋團隊用過唔同嘅方法都搵唔到主辦人Jelly，佢好似人間蒸發咁，公司都搬咗。其實中途我哋有見過佢幫 #DJ樂怡 同埋 #姚子羚 小姐繼續工作，但畢竟兩位小姐同呢件事係無關，所以都冇去打擾佢哋。但點解Two Ally Workshop爭人咁多錢可以完全冇後果？我到而家都諗唔明。係咪每次爭人好多錢摺咗間公司之後就咩責任都冇？難怪香港咁多詐騙案都破唔到。點解返工要冒住冇糧出嘅風險去做嘢？」喺該帖文中，Kasey亦標註咗譚嘉儀。據了解，譚嘉儀本人同樣係苦主之一，佢曾向傳媒表示自己都有聯絡舊公司追數，但對方話搵唔到主辦人，到而家合約完咗，都仲未收到錢。
譚嘉儀解釋，一般演出合約都規定演出前或當日需支付酬勞，但當時佢專心演出，其他嘢佢就全權交晒畀舊公司處理。如今要追討報酬，卻因合約簽署方係舊公司而變得複雜，表示如果以法律程序處理，難度好高，特別係有限公司結業咗，就更難追到。譚嘉儀亦透露，曾親自向Jelly追討款項，對方最初不斷拖延，之後甚至打電話唔聽，留言已讀不回；譚嘉儀坦言主辦方多數係揀人出糧，表示聽講過會優先出糧畀以後仲會合作嘅人。令人不滿嘅係，被指欠薪嘅負責人Jelly仍活躍於娛樂圈。譚嘉儀直言不解，直言唔明白點解可以拖糧咁耐，但又仲可以喺圈中生存。
事件令譚嘉儀深感無奈，佢強調等忙完手頭工作，未來仍會繼續爭取應得報酬。而日後是否會要求先收酬勞再演出，佢就回應指每次合作協議都唔同，要睇雙方溝通，直言今次算係教訓，但未至於要一刀切。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
東記私房菜慘遇「60人霸王餐」騙局！老闆報警揭悲慘內情 $180急售鮑魚龍躉獲網民力撐：一晚即爆滿
香港飲食業經營艱難，最怕遇到「西客」走數！位於觀塘的私房菜「東記私房菜」，其老闆兼前資深廣告人姚冠東，日前在社交平台發文求助，指遭遇一名舊客預訂60人宴席後竟無力付款，變相食「霸王餐」。事件最終驚動警方，亦揭開了該名食客背後疑似墮入桃色陷阱的悲慘故事。為了不浪費大量珍貴食材，老闆以$180成本價呼籲街坊「幫手食」，結果引發大量網民熱烈響應！Yahoo Food ・ 23 小時前
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
年近 60 歲的香港模特兒 Christina Chung 登上 Chanel 2026 春夏高訂系列天橋，優雅自信的氣質，成為全場焦點！由 Matthieu Blazy 掌舵的 Chanel 高級訂製服大騷，請來了多位「銀髮超模」展示 Grandma Chic 理念，其中一位更是來自香港的 Christina Chung，一起來了解她由七孩之母走上高訂天橋的追夢故事吧～Yahoo Style HK ・ 3 小時前
戚美珍罕見開金口扭腰唱《冰山大火》 舞台上燈光出晒事惹網民熱議
《盧海鵬鳴金收咪演唱會》前日（1月27日）於尖沙咀文化中心圓滿舉行，當晚不少嘉賓上台為鵬哥撐場，周潤發（發哥）更於騷前特地到場探班，足見鵬哥在圈內地位超然。完騷後不少片段於網上流傳，其中戚美珍Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 送Tempo卷紙、購物車等總值$407禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支高露潔精選全效專業牙膏，即送總值$407豐富禮品；買2盒8罐裝可口可樂/芬達/雪碧/玉泉汽水/梳打水，即送總值$55禮品；買1排刀嘜3支裝純正花生油3x900毫升，即送總值$47豐富禮品；買指定品牌紅/白餐酒滿$300，即送總值$142豐富禮品；買佳能/高樂氏產品滿$138(2件85折)，即送總值$146禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚425克，即送你總值$71禮品！YAHOO著數 ・ 25 分鐘前
麥明詩再着3年前吊帶晚裝 驚人修身成果贈機師老公
【on.cc東網專訊】「十優港姐」麥明詩（Louisa）前年與任職機師的盛勁為（Keith）結婚，去年3月於社交平台宣布BB出世，一家三口樂也融融。半息影狀態嘅麥明詩，早前晒出同盛勁為出席好友婚禮嘅晚裝相，見佢已回復生B前嘅Fit爆身材，上圍明顯升級更見豐滿。曾東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
六旬中國婦因踩單車衝燈 被揭日本非法居留近30年
日本兵庫縣警察，周三（28日）因為一名62歲中國籍女子周瑞玲踏單車無視交通燈號而進行調查，卻揭發女子非法入境日本，並逗留了近30年。兵庫縣警察透露，在周三的傍晚，警察在神戶市的中央區一處路口，目擊一名踏着單車的女子因為無視路上的紅燈而繼續前行，被警察即時截停。在調查期間，女子無法提供身份證明，並且在返回警署調查後，發現女子根本沒有有效的居留資格。經過調查，證實女子名叫周瑞玲，她稱自己是在1997年與多人乘船在「東京附近」偷渡抵達日本，沒有正當入境，而且在日本非法居留了29年。因此以違返日本入境法例將她拘捕。警察相信女子可能是匿藏在日本公民的住所內同居多年，並調查這位女子在非法入境後，在日本輾轉去過的地方。am730 ・ 17 小時前
這樣吃定食超不禮貌 去日本一定要記住正確吃法！
日本的定食很常見到這種小碗裝的料理，對於這種料理要怎麼吃其實也是有一定的規矩的唷，下面就來簡單教會大家，下次到日本遊玩的時候記得做個有禮貌的觀光客！Japhub日本集合 ・ 12 小時前
朱麗蒨為躲劉德華粉絲「躲車底蓋毛毯」！向太曝昔日辛酸：那時候她最可憐
向太陳嵐近日在影片中提到一段90年代往事，當時劉德華妻子朱麗蒨為了躲避瘋狂粉絲，外出時只能蜷縮在車座底下，還得整個人蓋上毛毯掩飾，讓外界看見天王光環背後家人所承受的壓力。姊妹淘 ・ 16 小時前
戴祖儀澳洲熱情如火 吳若希白襯衫突襲
【on.cc東網專訊】藝人戴祖儀正與吳若希及丁子朗正身在澳洲為無綫拍攝旅遊節目，澳洲正值夏天，在陽光普照下的艷陽下，戴祖儀也突然熱情如火，在社交網大派福利。她以兩件頭水着晒弗到漏迷人身材，正面甫士晒纖腰，側身則盡展迷人曲線，加上逆光下拍攝，效男媲美寫真，令祖儀仙東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
為什麼中國將英國首相施紀賢來訪視為更大局面的一部分？
Reuters施紀賢是八年來首位訪問中國的英國首相。 冬天的北京並不總是一個友善的地方。 刺骨的寒風自北方吹來，將城市的湖泊與河流瞬間凍結，只有具備最強的靈魂才敢跳進冰冷的水中。 然而，在過去兩個月，世界各地的領袖卻紛紛接受邀請，前往這座中國的首都。 法國、韓國、愛爾蘭、加拿大和芬蘭的領導人接連訪華，德國總理預計下個月到訪。 現在，加入這股直奔北京潮流的西方領導人還有施紀賢（Sir Keir Starmer），他是八年來首位訪華的英國首相。 ...BBC News 中文 ・ 17 小時前
「手袋黑名單」瞬間老10歲！日本造型師盤點3款設計，為何黑色Tote Bag是大忌？改換這3款才時尚耐看
究竟要如揀選手袋才可以保持年輕感？雖然近年 Old Money 風大行其道，復古款式又備受追捧，但一個不慎就會由優雅變老氣。這次就同大家拆解 3 款 NG 手袋，以及 3 款必入手的減齡袋款推介，等大家無論任何年齡都可以散發個人魅力！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
荃灣鬧市「死場」大蝕讓 地皇廣場劏舖31萬沽 十年貶值8成
荃灣著名「死場」地皇廣場錄得大幅蝕讓個案，由前中國小姐趙哲妤母親李渠興持有的一間劏舖，近日以31萬元沽出，持貨十年賬面貶值約120萬元或8成。更多消息：「炒機聖地」淪為「死場」 投資者連沽3個先達劏舖 十二年跌剩1球 貶值87%劏場首都、先達驚現「蒸發式」蝕讓：黃金地段救唔返？揭劏場管理缺陷上述物業為荃灣登發大廈地皇廣場1樓單號舖，面積僅約82平方呎，現為夾公仔舖，近日假黃開基拍賣行以20萬元推拍，獲兩組客搶購，最終搶高逾5成至31萬元沽出，成交呎價約3,780元。據知，上述舖位由前中國小姐趙哲妤母親李渠興於2016年以152.73萬元購入，持貨近10年轉手，賬面蝕讓121.73萬元或80%。地皇廣場位於荃灣大河道，屬人流較旺地段，前身為登發大廈之商場。2012年，人稱「劏舖大王」的投資者尹柏權以4.1億港元，向已故「舖王」鄧成波購入該商場，其後更名為地皇廣場，並拆成二百多個劏舖出售，面積最細僅50呎。尹柏權提供首兩年5厘租金回報保證，套現約9億港元。不過由於配套不足，缺乏有效管理，地皇廣場很快淪為「死場」，地皇廣場業委會成員亦曾成立「地皇之光管理有限公司」以聯租方式自救，不過效果有限28Hse.com ・ 17 小時前
秀茂坪居屋單位違規掛物駁燈籠 法團嚴厲譴責擬申禁制令
秀茂坪居屋曉麗苑旗下法團第八屆管委會於社交平台發帖，譴責其中一單位業主，指其在公共走廊天花食水喉管懸掛個人物品，並在屋外接駁有電力裝置的燈籠，嚴重違反大廈公契，及對大廈安全構成嚴重威脅，法團已委託律師正式向該單位業主發出警告信，若不移除將入稟法院採取進一步法律行動，包括申請禁制令。am730 ・ 1 天前
金舖甘了｜深圳地下黃金交易平台爆煲 客戶無法提現 深圳水貝爆警民衝突
隨著金價屢創新高，成為不少投資者考慮的避險工具。近期傳出深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」出現資金鏈斷裂，引起...BossMind ・ 1 天前
門將戲劇性補時入波 摩佬high爆攬執波仔慶祝
【Now Sports】賓菲加在一場極富戲劇性的比賽打敗皇家馬德里，勇奪歐聯附加賽資格，當門將泰賓補時入波，摩連奴興奮得與拾球童擁抱，而這位一代名帥倒戈贏前執教球會後，高呼創造了歷史。戲劇性一幕於補時8分鐘出現，當時賓菲加雖然領先3:2，但因得失球差關係需要多入一球，方可得到第24名以參戰附加賽，結果由後上搏殺的門將泰賓接應罰球，頂破當時只餘9人應戰的皇馬大門，贏4:2，最終剛好憑較佳得失球差，力壓馬賽得到24名。當泰賓入球後，全隊以及主場球迷固然欣喜若狂，摩連奴更興奮得與衝前的拾球童擁抱。首次領軍倒戈贏皇馬的摩佬賽後，坦言當尾段作出換人調動時，以為已「夠數」，豈料其後得悉原來需要再入1球：「顯然，在得到那自由球時，我就叫泰賓上前，並告訴達爾回中圈線，以防一旦對手搶得皮球，我們還可嘗試防守。」他續說：「不過那關鍵時刻到了，我們在光明球場創造了更多歷史。」有趣是賓菲加在附加賽的對手，離不開第9名的皇家馬德里或第10位的國際米蘭，換言之，有一半機會再與皇馬狹路相逢。now.com 體育 ・ 1 天前
歐聯話題 ｜鮮為人知規例 車路士或失16強主場次回合優勢
車路士因為同屬倫敦市有3支球隊直接打入8強，令一條歐洲足協鮮為人知的規例浮現，賽程安排出現前所未見的難題，很大機會失去16強主場次回合的優勢。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
中國女生民宿廚房垃圾堆！ Airbnb投訴增15%藏陰謀！
這租房故事也太誇張了吧？日本一位民宿從業員在Threads上吐苦水，說接待兩位中國可愛女生，結果退房時房間像垃圾場一樣，滿地杯麵、飲料瓶和紙巾，廁所還貼滿馬桶蓋膜，髒亂程度讓人看傻眼。他要收清潔費，對方拒絕，搞得小爭執，最後只好網上公審。照片一出，網民炸鍋，有人笑說「狗拆家都不至於」，也有人提醒別以偏概全。Japhub日本集合 ・ 22 小時前
Threads友分享家傭出品麥樂雞引網民艷羨 感恩請到「S級姐姐」 網民：留名等recipe
近日有網民在Threads上發帖分享自己家傭自製的麥樂雞，引起大量網民關注。樓主分享，兒子放學後突然想吃麥樂雞，沒想到家中姐姐竟然即晚親手炮製，成品外形與連鎖快餐店出品相似度高達九成，令其驚嘆不已，更感恩表示自己「好好彩請咗個S級姐姐」。帖文短時間內已吸引逾萬個like，不少網民留言直呼羨慕，紛紛詢問樓主能否公開姐姐的私伙食譜。Yahoo Food ・ 2 小時前
歐聯話題 ｜史上7個門將入球 3球來自同一人 都係射死祖雲達斯
賓菲加門將泰賓在4-2擊敗皇家馬德里的比賽中取得歷史性入球，成為歐聯小組賽最後一戰的話題。計及這球，這是歐聯歷史上（所有賽制合計）第7個由門將射入的入球。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統特朗普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的實質行動。鉅亨網 ・ 3 天前