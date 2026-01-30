譚嘉儀爆未收到2年前個唱酬勞 主辦方似人間蒸發 不解對方仍能活躍娛樂圈

譚嘉儀2011年參加歌唱選秀節目《超級巨聲3》入行，多年嚟拍劇及主持機會不斷，仲唱過多套劇集歌曲，發展尚算不俗，直至去年3月爆喊地宣布離開效力14年嘅TVB。現時譚嘉儀經常於社交平台分享旅行、食好住好嘅奢華生活，被指生活富貴；不過，面對拖糧之行為，佢就冇晒對方符。

譚嘉儀曾經喺2024年假演藝學院舉行一連三場演唱會《Be With You演唱會2024》，更加喺尾場碌人情卡邀請偶像鄭秀文擔任壓軸嘉賓，並合唱歌曲《捨不得你》。事隔一年多，譚嘉儀嘅個人演唱會近日再度成為焦點，原因竟然係因為主辦單位欠薪未清。曾為譚嘉儀個唱擔任和音嘅Kasey Pong日前於社交平台上公開指責主辦方Two Ally Workshop，怒斥自演唱會後一直未發放酬勞，令佢感到極度無助。她怒斥：「主辦方 Two Ally Workshop一直唔出糧，我哋團隊用過唔同嘅方法都搵唔到主辦人Jelly，佢好似人間蒸發咁，公司都搬咗。其實中途我哋有見過佢幫 #DJ樂怡 同埋 #姚子羚 小姐繼續工作，但畢竟兩位小姐同呢件事係無關，所以都冇去打擾佢哋。但點解Two Ally Workshop爭人咁多錢可以完全冇後果？我到而家都諗唔明。係咪每次爭人好多錢摺咗間公司之後就咩責任都冇？難怪香港咁多詐騙案都破唔到。點解返工要冒住冇糧出嘅風險去做嘢？」喺該帖文中，Kasey亦標註咗譚嘉儀。據了解，譚嘉儀本人同樣係苦主之一，佢曾向傳媒表示自己都有聯絡舊公司追數，但對方話搵唔到主辦人，到而家合約完咗，都仲未收到錢。

廣告 廣告

譚嘉儀解釋，一般演出合約都規定演出前或當日需支付酬勞，但當時佢專心演出，其他嘢佢就全權交晒畀舊公司處理。如今要追討報酬，卻因合約簽署方係舊公司而變得複雜，表示如果以法律程序處理，難度好高，特別係有限公司結業咗，就更難追到。譚嘉儀亦透露，曾親自向Jelly追討款項，對方最初不斷拖延，之後甚至打電話唔聽，留言已讀不回；譚嘉儀坦言主辦方多數係揀人出糧，表示聽講過會優先出糧畀以後仲會合作嘅人。令人不滿嘅係，被指欠薪嘅負責人Jelly仍活躍於娛樂圈。譚嘉儀直言不解，直言唔明白點解可以拖糧咁耐，但又仲可以喺圈中生存。

事件令譚嘉儀深感無奈，佢強調等忙完手頭工作，未來仍會繼續爭取應得報酬。而日後是否會要求先收酬勞再演出，佢就回應指每次合作協議都唔同，要睇雙方溝通，直言今次算係教訓，但未至於要一刀切。

譚嘉儀IG

譚嘉儀IG

譚嘉儀IG

譚嘉儀IG

譚嘉儀IG

譚嘉儀IG

譚嘉儀IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！