譚小環移民加國開食肆 近照暴瘦惹網民憂其身體狀況

1994年港姐冠軍譚小環，淡出娛樂圈後進軍飲食業，與老公蔡強榮開設小食店「渣哥一九九六」，近年佢哋兩公婆結束香港嘅生意，並移民加拿大，喺今年1月喺多倫多重操舊業，開設「小環茶座」。

小環茶座係當地嘅人氣食肆，仲不時有演藝界朋友捧場。日前轉型做KOL嘅前幕後人Sam亦有到小環茶座，並喺社交網站上載合照，留言話「小環話鍾意返工多啲，因為可以每日見吓街坊朋友 ，落嚟食飯傾偈，熱鬧啲。」照片中嘅譚小環，滿面笑容並舉起V字手勢，不過佢睇落瘦咗一個碼，面容稍為疲倦。唔少網民都有留言叫佢注意身體。

1994年香港小姐競選

小環茶座 Little Ring Café Facebook

