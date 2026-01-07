譚旻萱爬入枱底 依然優雅絕不失禮

【on.cc東網專訊】藝人譚旻萱（Mandy）擁有高挑身材，樣貌又省鏡，更有自己的獨特性格，難怪被視為影壇新貴。自稱為「怪怪的女子」的Mandy在社交網分享作為「奇怪藝人」的趣怪日常，竟然忽發奇想，爬到枱底拍照，雖然怪，但卻不失美麗，甫士也相當優雅。

Mandy分享這張枱底相的由來，趁機感激揸機拍照的經理人，對她的信任，Mandy說：「那天我叫經理人能否拍一張我在枱底下的照片，然後我就默默爬到枱底下，然後她在仍然感到莫名其妙的狀態下幫我拍下了，感謝如此照顧奇怪藝人的經理人和信任，這些年來都辛苦了。」

