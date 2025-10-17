天文台預告下周轉涼 若雨勢密可跌至 20 度
譚耀宗：行政立法已互相配合 制衡非純粹「找錯處」 不認同挑剔官員、抬高自己｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】港府昨日（16 日）舉辦「行政立法同心治港創未來」研討會，行政長官李家超、立法會主席梁君彥等都有出席並發表講話。昨日有份發言的香港再出發大聯盟秘書長、全國港澳研究會副會長譚耀宗今早（17 日）在電台節目表示，過往幾年行政和立法雙方已經「互相制衡，互相配合」，並且做出成績，未來應該繼續。譚耀宗又指，雙方要有「深度信任」才能夠合作，推動發展，所以就有「命運共同體」和「榮辱與共」的說法。
不認同以挑剔針對「抬高自己」
譚耀宗今早在港台節目《千禧年代》表示，立法會發揮的制衡功用，並非指純粹找對方錯處，「睇你啲官員，政府會有什麼錯處，針對你挑剔你，抬高自己，咁就冇意思」；他認為應該行政立法雙方一起想方法「做好佢」。譚指現時香港社會需要加快速度發展，包括發展北都等，更加需要合作以追上社會和經濟需要。
議員提供建設性意見可讓行政方面「不敢鬆懈」
在昨日的講話中，譚耀宗亦提到議員要多在議會出謀獻策，甚至就個別議題向政策局交報告給予意見。被問到本屆議員能否達致以上功能，譚耀宗表示「都有做到」，而他希望來屆議員能夠就此進一步深化；他舉例指功能界別議員熟悉個別行業，又能夠集合到民間的專業團體和專家找出解決辦法，可能加快處理到很多懸而未解的問題，「如果你給了那些可行建設性意見，儘管不是被全部接納，都變成都有一個參考，對他們來說都有一個壓力，讓他們不敢鬆懈。」譚耀宗並且說，過往有官員在離任後透過選舉晉身立法會，亦有立法會議員獲政府揀選加入政府，都體現了行政立法之間的良性互動。
評價議會運作正常 超過 3 成新面孔非問題
截至昨日（16 日），已經有 15 名現屆立法會議員宣布不參選。被問到相關數字有何啟示，大批舊議員離開並有大批新議員加入，會否對議會運作有影響，譚耀宗就回應指，立法會主席梁君彥在昨日的研討會都表示，每次換屆都有相當部份議員不參選，替換率可以達 3、4 成，現時的棄選情況並不出奇。譚耀宗又說，4 年間可以有很多變化，議員可以有自己想法，或者覺得「自己差不多年紀了，或者覺得做了這麼多屆了」，就會想不參選。
譚耀宗又指，就算有超過 3 成新面孔都無問題，「我們現在議會的運作都正常，社會比較穩定，少了很多以前的複雜因素在裡面」，願意參選的人亦都會有一定承擔和能力，所以他對於未來的立法會質素仍然有信心，加上議員已經「自動自覺」。議會亦新增了一些內部守則，「我希望新面孔帶來新景象，新思維令到議會更加好。」
