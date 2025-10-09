德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
譚耀文演唱會2025丨10.13優先購票 入行37年首度開個唱 即睇搶飛攻略、票價、座位表
譚耀文入行37年的首個個唱《In Full CHARACTER》演唱會將於12月2日在麥花臣場館舉行，他表示：「在我入行這麼多年從沒放棄唱歌，一直也是以歌手和演員兩個身份並存。」演唱會門票將於10月13日優先購票，其它詳情將於10月11日記招上公佈。
譚耀文《In Full CHARACTER》演唱會2025詳情
日期: 2025年12月2日
時間: 8:15pm
地點: 旺角麥花臣場館
譚耀文《In Full CHARACTER》演唱會2025票價
VIP$1180（含1對1合照）/ $980 / $680
譚耀文《In Full CHARACTER》演唱會2025優先購票詳情
譚耀文演唱會門票將於10月13日中午12時至10月15日晚上11時59分，於Patotix優先訂票。
▶︎▶︎▶︎按此直接進入Patotix購票連結
譚耀文《In Full CHARACTER》演唱會2025公開售票詳情
譚耀文演唱會門票公開售票詳情有待公布。
譚耀文《In Full CHARACTER》演唱會2025座位表
有待公布。
