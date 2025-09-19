譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得

新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停，化身「譚先生」受訪，大讚身後的公廁十分優質，甚至稱乾淨到「瞓晏覺都得」，然後露出招牌的鬼馬笑容，其爆笑的受訪片段被瘋傳。

剛使用完公廁的譚詠麟化身「譚先生」受訪，大讚身後的公廁十分優質，甚至稱乾淨到「瞓晏覺都得」，片段被熱傳。（HOY TV《一線搜查》截圖）

譚先生大讚公廁經過翻新後乾淨無異味。（HOY TV《一線搜查》截圖）

事緣HOY TV資訊節目《一線搜查》探討旅遊熱點公廁衛生差的議題，走訪中西區多個公廁，其中西環吉席街公廁曾獲劣評，近日經重新裝修後大翻新，記者在公廁外遇到剛解決完生理需要的譚詠麟，立即上前詢問其感受。這位「譚先生」戴着眼鏡，身穿短袖汗衫，背着斜孭袋，打扮撲素與一般街訪無異，他直言遇到衛生環境惡劣的公廁時「會彈走㗎」，但對於身後這個剛翻新公廁則讚口不絕，「咁我喺出面裝一裝呢，都好似好骨子下，OK嘅，沖洗過，好乾淨，味都無，瞓晏覺都得喺度」，其鬼馬對答盡顯其愛開玩笑的個性。

廣告 廣告

遇到環境惡劣的公廁會怎辦？譚先生表示「會彈走㗎」。（HOY TV《一線搜查》截圖）

劉青雲現身街市，成為「劉先生」受訪。（《有線新聞》截圖）

譚詠麟的親民表現獲網民狂讚，有人笑說「超級巨星都要去公廁？」，但隨即有人指阿倫的生活向來貼地，而且他愛踢波及做運動，在體育場館使用公家廁所屬常事，又指明星都是常人，去公廁去街市亦很正常，「唔通發哥跑馬拉松要帶專用廁所咩？」、「劉青雲都要去街市買餸啦」。有人更重提當年姜濤在維園打籃球的片段，亦被用作新聞報道的場景影片，「明星喺鏡頭後都係市民，不過見到阿倫咁樣答，又真係忍唔住笑」、「好想睇阿倫喺公廁瞓晏覺」。