譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒

成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。

卸任TVB總經理的曾志偉隨明星足球隊前往雲南，慶功宴時有一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」向曾志偉餵酒。（小紅書影片截圖）

另一方面，當地人更以「高山流水」的飲酒方式招待一眾明星藝人，所謂「高山流水」是雲南當地少數民族（如苗族、彝族）款待尊貴客人的傳統敬酒儀式，由身穿民族服飾的女子唱著歌、吹著蘆笙，然後將一個個盛滿米酒的碗高高舉起，以「接力」方式讓酒流到小碗中，再由女子捧著小碗到客人嘴邊喝酒，象徵著真摯的歡迎與祝福，是體驗當地民族風情的重要活動。

莫家淦被「高山流水」餵酒時，曾舉起「V孛」 手勢。（小紅書@莫家淦）

從網上流傳的影片可見，莫家淦與衛志豪有幸被一眾美女包圍餵酒，其中莫家淦喝酒時雙手舉起「V字」手勢，差不多喝完時則轉成「OK」手勢，但喝完後即擺出狀似喝醉的舉動，現場傳出陣陣歡呼聲，場面熱鬧。衛志豪被餵酒時則舉起外套到下巴，以防酒漏出，但卻現出面容扭曲的痛苦表情，但在美女們吶喊下仍「頂硬上」，最終完成挑戰，舉起手指公示意沒問題。

衛志豪在美女們吶喊下仍「頂硬上」，最終完成飲酒挑戰，舉起手指公示意沒問題。（小紅書影片截圖）

網民看到衛志豪與莫家淦被餵酒，不禁留言表示「雲南人看到香港帥哥，太熱情了」、「水流速太慢了！」、「都是甜米酒，不敢給你們喝白酒，那個要醉死人的」，有人則對衛志豪寄予同情，「視頻呢個好似幾個大人，按著細紋仔餵飯嘅情景」、「我感覺他都想報警了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，這種熱情過度也是有點無福消受」、「豪哥多麼痛苦的表情」。

「高山流水」是雲南當地少數民族（如苗族、彝族）款待尊貴客人的傳統敬酒儀式，是體驗當地民族風情的重要活動。（小紅書影片截圖）