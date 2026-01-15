渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
譚詠麟曾志偉領軍明星足球隊赴雲南 莫家淦與衛志豪被美女包圍 被「高山流水」式餵酒
成員包括譚詠麟、曾志偉、羅家英等明星的「香港明星足球隊」，早前遠赴雲南參加友誼賽，其後有不少吃喝玩樂的片段流出，當中包括在當地特色飯店包廂舉行慶功宴，其中卸任TVB總經理的曾志偉，與穿著民族服裝的雲南美女熱情互動，當中一名年輕美女叼著酒杯，以「倒身拗後」以示餵酒，而曾志偉則以口代手把酒喝光，把現場氣氛炒熱。
另一方面，當地人更以「高山流水」的飲酒方式招待一眾明星藝人，所謂「高山流水」是雲南當地少數民族（如苗族、彝族）款待尊貴客人的傳統敬酒儀式，由身穿民族服飾的女子唱著歌、吹著蘆笙，然後將一個個盛滿米酒的碗高高舉起，以「接力」方式讓酒流到小碗中，再由女子捧著小碗到客人嘴邊喝酒，象徵著真摯的歡迎與祝福，是體驗當地民族風情的重要活動。
從網上流傳的影片可見，莫家淦與衛志豪有幸被一眾美女包圍餵酒，其中莫家淦喝酒時雙手舉起「V字」手勢，差不多喝完時則轉成「OK」手勢，但喝完後即擺出狀似喝醉的舉動，現場傳出陣陣歡呼聲，場面熱鬧。衛志豪被餵酒時則舉起外套到下巴，以防酒漏出，但卻現出面容扭曲的痛苦表情，但在美女們吶喊下仍「頂硬上」，最終完成挑戰，舉起手指公示意沒問題。
網民看到衛志豪與莫家淦被餵酒，不禁留言表示「雲南人看到香港帥哥，太熱情了」、「水流速太慢了！」、「都是甜米酒，不敢給你們喝白酒，那個要醉死人的」，有人則對衛志豪寄予同情，「視頻呢個好似幾個大人，按著細紋仔餵飯嘅情景」、「我感覺他都想報警了，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，這種熱情過度也是有點無福消受」、「豪哥多麼痛苦的表情」。
炎明熹新形象被指撞樣徐子珊 傳身價高達8位數字加盟Sony
炎明熹（Gigi）因與TVB續約問題遭雪藏，早前合約正式完結，宣布創立「然后」工作室，日前更正式加盟Sony Music大中華區，並推出重投樂壇頭炮新歌《風旅》；其新歌發佈暨加盟記者會由見證炎明熹成長嘅森美擔任主持，意義重大。炎明熹表示心情非常緊張和激動，希望大家可以陪住佢：「我覺得前一段旅程已圓滿地寫在旅行手冊入面，今次再開始，是寫在另一本旅行手冊，所以我希望大家可以陪我去度過一個新的篇章，然後寫下很多有趣及深刻的經歷。」Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
康子妮與林曉峰離婚回復單身5年後終遇新歡 情侶裝食茶餐廳勁貼地
康子妮（現名：康滎舫）與林曉峰育有兩名兒子林寶和林熙，於2020年被傳已結束18年婚姻關係，康子妮當年喺社交平台開Live期間坦承已離婚。回復單身後，康子妮投身保險界，業績彪炳，短短一個月就成為Top Sales，3個月後拿下百萬圓桌。除咗保險員身份，更被容祖兒、鄭伊健、黃凱芹等歌手邀請擔任演唱會和音及樂手，飛到唔同地方開騷。康子妮又傳出與年薪過千萬、保險公司上司兼大學同學陳逸汮（Garry）相戀之消息，但佢就否認戀情，表示僅當對方係自己老闆。日前，康子妮被媒體影到與一名男子以情侶裝去食茶餐廳，雖然未有承認，但有知情人士透露康子妮希望愛得低調。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
蔡依林大蛇騷內地遭檢舉 傳台灣場虧損超7千萬
【on.cc東網專訊】台灣天后蔡依林（Jolin）《PLEASURE》世界巡迴演唱會早前於台北大巨蛋舉行，之後將於內地多地巡演。雖然演唱實力與舞台設計驚豔全場、深獲好評，當地歌迷強烈希望演唱會原版搬到當地演出，日前公告演唱會過審得以於鳥巢演出，惟尋日（12日）卻東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Yanny陳考威澳洲酒莊成婚 眾星到場恭賀 星光熠熠
前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）與音樂監製陳考威（Gareth）今日完成愛情長跑，拍拖9年的二人於今日在澳洲完婚。圈中不少好友，除了同是Super Girls成員的蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、與Gareth份屬好友的余文樂外，MIRROR的AK江𤒹生、陳卓賢、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，都有飛抵當地出席婚禮。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
疑似古佩玲中學舊照曝光 網民大呼唔認得：這個真的是本人嗎
現年26歲嘅TVB上位小花古佩玲（Kelly），2019年參選香港小姐勇奪季軍入行，近年憑處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演租客「申瑞素」入屋，雖然出鏡率高咗，但唔少網民嫌佢嘅戲份過多兼認為佢面部僵化，臉部疑多次進化。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新手爸爸蕭正楠爆囝囝甜蜜瞬間 大讚BB易湊 被親戚「戥慘」：得咁少玩具
新手爸爸蕭正楠今日（13日）出席公開活動時透露囝囝近況，更大讚囝囝「易湊」，以及分享多個溫馨瞬間。再加上農曆新年將至，阿蕭一家更為囝囝準備適合BB的新年菜式，一家迎新春。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
75歲李龍基「爺孫戀」破裂！交往14年才知女友已婚 痛哭拒道歉：不知者無罪
75歲港星李龍基與小他36歲的王青霞（Chris）交往14年，備受關注的「爺孫戀」在近日正式畫下句點。李龍基接受《星島頭條》專訪，首度證實兩人已分手，並在鏡頭前情緒潰堤，坦承自己直到最後才發現，原來在這段關係中成了第三者。姊妹淘 ・ 21 小時前
IU和李鍾碩穿情侶裝被攻擊！粉絲批「能不能別穿同一件」 她霸氣親自留言反駁
歌手兼演員IU與演員李鍾碩公開交往已滿4年，近日卻因一件「情侶裝」再度成為話題。兩人分別在不同場合中，被發現穿著設計相近的名牌外套，照片在網路上流傳後，被不少網友解讀為「情侶穿搭」，相關討論迅速發酵，最後連IU本人都親自出面回應。姊妹淘 ・ 1 天前
陳嘉寶一家五口Staycation慶生 3女兒玩餐飽好開心
【on.cc東網專訊】藝人陳嘉寶最近迎來36歲生日，由於3個女兒要返學沒有假期外遊，她與老公決定周末在港Staycation，一家人慶祝。原本是為媽媽慶生，最後好似變成3個女兒的生日派對，在酒店內游水、浸泡泡浴、吃自助餐，見到女兒們玩得盡興，父母看見自然都好開心東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
古天樂、黎明顏值巔峰期片段被瘋傳 網民驚嘆：遲30年出道可擊敗韓國男團
《尋秦記》電影版熱潮令古天樂受到網民熱烈關注，其年輕時俊俏樣貌不斷被「考古」翻出，連帶90年代香港歌手藝人亦被回帶，其中有網民上載古天樂與黎明年輕時期合作拍攝的電視劇《阿Sir早晨》，以及各自主演的影視作品片段，留言指兩人「遲30年出道的話，可以擊敗成個韓國男團樂壇」。帖文勁吸逾萬網民認同讚好，更有逾三千個轉載。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
《尋秦記》票房破6600萬！古天樂寄望票房衝破1億後推加長版 家庭篇有一定比重
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自 2025 年 12 月 31 日上映以來票房勢如破竹，屢創佳績。港澳票房截至 2026 年 1 月 12 日已突破 6600 萬，錄得$66,206,741，氣勢持續高漲。為答謝觀眾支持，主創團隊近日連日謝票，並於昨晚舉行慰勞宴，與台前幕後人員共聚一堂。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
香港電影金像獎公布年度片目 《不赦之罪》、《送院途中》等多部電影疑被抽走 據了解內部會議未參與討論︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港電影金像獎近日公布年度「香港電影正式公映片目」，名單一出即引起電影界關注，多部曾於去年上映、並被視為具競逐力的作品疑未被列入片目，包括黃秋生主演的《不赦之罪》、游學修主演的《送院途中》、《今天應該很高興》，相關作品因此不具備今屆香港電影金像獎提名資格。Yahoo新聞 ・ 1 天前
《魔髮奇緣》真人版「尤金」網民超心動！24歲191cm高Milo Manheim，「壞男孩」不羈氣質直接封神
《魔髮奇緣》真人版官宣選角，長髮公主樂佩（Rapunzel）由21歲澳洲新生代女星Teagan Croft飾演，而壞壞的盜賊「尤金」則由24歲美國男星Milo Manheim當上。兩位選角都得到網民喜愛，擁有191cm身高、「壞男孩不羈氣質」的Milo Manheim更成為少女們心動的選角，一起來認識這位男星吧！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
范姜彥豐傳離婚沉迷德州撲克賭局過萬 粿粿孭800萬賠償金仍在協調
【on.cc東網專訊】台灣藝人范姜彥豐去年10月宣布和粿粿（江瑋琳）婚姻觸礁，將矛頭指向棒棒堂成員「王子」邱勝翊介入有關，有傳范姜與粿粿早前現身家事法庭調解，談妥百萬贍養費，離婚糾紛有望落幕。然而，今日（14日）有人爆料范姜彥豐出現德州撲克賽場，雖該活動已成為合東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
麥明詩哥哥榮升養和醫院整形外科醫生 網民爆笑問：結咗婚未？
「十優港姐」麥明詩（Louisa）全家都是高學歷知識分子，父親麥卓生退休前是中學副校長；母親麥何小娟是著名職業治療師，其哥哥麥明山（Vincent）同樣是頭腦聰明的學霸Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張智霖袁詠儀頭貼頭合照零濾鏡修圖 曝光淺水灣逾2千呎豪宅內貌
張智霖（Chilam）和袁詠儀（靚靚）1993年因合作拍攝戲假情真，2001年結婚，育有兒子張慕童。二人一直為圈中模範夫妻，張智霖更被指寵妻無極限；由於當年未有舉行婚禮及婚宴，張智霖於2022年內地節目《披荊斬棘》補辦婚禮，又曾在綜藝節目《你好星期六》中自認怕老婆。張智霖與袁詠儀於兒子張慕童長大後，重拾二人世界嘅甜蜜時光，不時外出約會、旅遊放閃。日前，袁詠儀於社交平台分享與張智霖自拍照，意外曝光其淺水灣超過2千呎嘅豪宅內貌；據悉，係張智霖和袁詠儀名下其中一個物業。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭健樂Rocky鬧市被貼街招唱衰 遭指控食軟飯欠債唔還
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅港男冠軍Rocky鄭健樂，上月喺社交網站宣布與吳浩康舊愛、37歲嘅性感女神崔碧珈（Anita）戀愛中。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文
《陳慧嫻The Fabulous 40演唱會》武漢站日前圓滿落幕。雖然巡迴到普通話城市演出，而演唱會亦以廣東歌為主，但門票一早賣清光，慧嫻之後更特意於社交媒體出post多謝fans，她興奮地說：「多謝每一位支持我嘅樂迷朋友，我武漢站演唱會全部飛賣晒啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳志雲電視城留影被誤會離開商台返TVB 長文解釋原因兼自爆試過向商台遞信
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
Chanel新廣告兩大神顏香奈兒同框太好看！Jennie與Gracie Abrams演繹最新Coco Crush首飾
Chanel Coco Crush新廣告太有型了！找來Jennie之外，還有新生代當紅歌手Gracie Abrams同框演繹Coco Crush首飾。兩分鐘左右的片段，Jennie邀請Gracie一起玩捉迷藏，場內每位香奈兒都氣場盡開，又美又有型，難怪廣告在Threads成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 小時前