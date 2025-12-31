譚詠麟32歲兒子譚曉風成科技界人才 開發加密貨幣 任高級軟件工程師年薪逾百萬

75歲的「樂壇校長」譚詠麟（Alan），與紅顏知己朱詠婷（Wendy）所生的獨子譚曉風（Howard）如今年約32歲，遺傳了爸爸顏值及運動和音樂天賦，自小已是文武全才，在2010年香港會考成為「十優狀元」後即到海外升學，先在英國牛津大學工程科學系取得碩士學位，再到美國普林斯頓大學深造，是星二代之中的無敵學霸。

譚曉風畢業後加入加拿大遊戲公司Axiom Zen擔任軟件工程師。

據了解，譚曉風完成學業後定居加拿大，銳意在資訊科技界發展，而近日有周刊報道，他近年投身加密貨幣行業，因表現出色，近期獲晉升為高級軟件工程師，專注開發數碼錢包和密碼學協議等技術，不靠父蔭、不加入娛樂圈，早已年薪過百萬港元。

廣告 廣告

譚曉風曾在多家著名科技公司工作，自己亦成立了公司，前途無可限量。（網上圖片）

報道指譚曉風在普林斯頓大學畢業後，即獲得多家公司招手，而他最終加入加拿大遊戲公司Axiom Zen擔任軟件工程師，該公司亦有開發區塊鏈，客戶包括NASA（美國國家航空暨太空總署）及Microsoft（微軟）等。譚曉風在該公司工作時，曾參與主理全球首款基於以太坊區塊鏈的NFT遊戲CryptoKitties（稱為「加密貓」或「謎戀貓」），該款遊戲曾引發熱潮，一度佔據以太坊網絡超過16%的交易流量。譚曉風曾於Amazon等4間科技公司任職，而且自己開設了公司，而加密貨幣、人工智能勢將改變人類的生活模式，他風選對了行業，相信前途無可限量。

阿倫見證兒子大學畢業，當時貪玩地借來畢業袍拍照。（微博@譚詠麟）

阿倫與元配妻子楊潔薇（莎莉）沒有子女，故對唯一的兒子譚曉風疼愛有加。對於兒子品學兼優，阿倫一直引以為傲，又表示歸功於兒子媽媽 (朱詠婷)教導有方。阿倫曾稱不打算讓兒子繼承其歌唱事業，只想讓他能自由發展，由自己去決定人生路向。